Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 1

Зампред правительства Приамурья поздравил финалистов WorldSkills Russia

Зампред правительства Приамурья поздравил финалистов WorldSkills Russia
Фото: министерство образования и науки Амурской области

Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства вернулись с финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Ребят поздравил и наградил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

Будущий каменщик Анатолий Сыпало и мастер малярных и декоративных работ Сергей Лопачев поделились впечатлениями о поездке и рассказали о непростых заданиях конкурса. «На чемпионате было такое понятие, как черный ящик. В нем находились задания, о которых мы не знали. Они были гораздо сложнее, чем все испытания на предыдущих этапах конкурса», – поделился Сергей Лопачев.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ

и развития интеллекта

Методика Шамиля Ахмадуллина

Увеличим скорость чтения
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги

Узнать больше

Андрей Долиевич отметил, что участие в финальных испытаниях мероприятий такого масштаба само по себе большое достижение. Зампред пожелал ребятам успехов и высоких результатов в дальнейшем. Финалисты чемпионата получили благодарственные письма правительства Амурской области и памятные подарки.

«Все учебные заведения нашего региона должны принимать участие в движении WorldSkills. Оно задает международный уровень подготовки и рабочих кадров, и специалистов с высшим образованием, и даже школьников, – отметил заместитель председателя правительства Амурской области. – В этом году на развитие в Приамурье площадок для подготовки рабочих кадров из федерального бюджета будет выделено 59 миллионов рублей. Также 5 миллионов из бюджета области получит Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. Мы надеемся, что в следующем году участие в Национальном чемпионате WorldSkills примет большее количество ребят».

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» проходил с 8 по 13 августа на Сахалине. Участниками конкурса стали более 850 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации. Это студенты, признанные лучшими по итогам областных и отборочных этапов.

Просмотров всего: 402

#конкурсы #областная власть #образование


Экономика 1

Посетители ВЭФ смогут обменять шаги на криптовалюту AmurCoin
Общество 1

Детсады и школы в Амурской области сделают удобными для детей-инвалидов
Общество 1

В Благовещенске выходит новая часть квест-игры «Самый-самый Благовещенск»
Общество 16

Средняя зарплата учителей Приамурья – одна из самых низких в ДФО
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Наконец-то до нас дошли мировые тренды

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь