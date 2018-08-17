Зампред правительства Приамурья поздравил финалистов WorldSkills Russia

Фото: министерство образования и науки Амурской области

Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства вернулись с финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Ребят поздравил и наградил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

Будущий каменщик Анатолий Сыпало и мастер малярных и декоративных работ Сергей Лопачев поделились впечатлениями о поездке и рассказали о непростых заданиях конкурса. «На чемпионате было такое понятие, как черный ящик. В нем находились задания, о которых мы не знали. Они были гораздо сложнее, чем все испытания на предыдущих этапах конкурса», – поделился Сергей Лопачев.

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Андрей Долиевич отметил, что участие в финальных испытаниях мероприятий такого масштаба само по себе большое достижение. Зампред пожелал ребятам успехов и высоких результатов в дальнейшем. Финалисты чемпионата получили благодарственные письма правительства Амурской области и памятные подарки.

«Все учебные заведения нашего региона должны принимать участие в движении WorldSkills. Оно задает международный уровень подготовки и рабочих кадров, и специалистов с высшим образованием, и даже школьников, – отметил заместитель председателя правительства Амурской области. – В этом году на развитие в Приамурье площадок для подготовки рабочих кадров из федерального бюджета будет выделено 59 миллионов рублей. Также 5 миллионов из бюджета области получит Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства. Мы надеемся, что в следующем году участие в Национальном чемпионате WorldSkills примет большее количество ребят».

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» проходил с 8 по 13 августа на Сахалине. Участниками конкурса стали более 850 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации. Это студенты, признанные лучшими по итогам областных и отборочных этапов.