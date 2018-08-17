В Хабаровске нашли мёртвую 10-летнюю девочку

Фото: flowercenter.spb.ru

Обновлено: 16:36



Вечером 16 августа у одного из военнослужащих в пригороде Хабаровска пропала дочь. Буквально через час начались поиски. Девочку нашли через несколько часов мёртвой.

Около 19:00 вечера десятилетняя девочка вышла из своего дома, расположенного в гарнизоне военной части ПВО на 33 километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, покататься на роликах. Ближе к 21 часу начались ее поиски.

«В 20 часов ее видели катающейся возле штаба. Когда начали ее искать и звонить, выяснилось, что она забыла телефон дома. Здесь вообще негде потеряться, в гарнизоне в принципе четыре дома», – рассказал Алексей, местный житель.

Отец девочки – военнослужащий, и группа солдат приблизительно из 30 человек была поднята по тревоге и направлена на ее розыск. Пройдя по гарнизону, они вошли в лесополосу.

Совместно с профессионалами девочку все-таки удалось найти. Оказалось, что военные несколько раз проходили мимо того места, где она лежала.

Девочка была мертвой. Поскольку ноги были в синяках, вероятно, ее изнасиловали, прежде чем убить. При этом ролики маньяк с нее не снял.

«Отец погибшей впал в ярость. Его с очень большим трудом успокоила девушка из поисково-спасательного отряда», – рассказали очевидцы.

Как утверждают специалисты, данное преступление совершено крайне опасным психически нездоровым человеком, которого необходимо отыскать. Сложность заключается в том, что подобные этому злоумышленнику люди скрытны и осторожны, сообщает DVHab.ru.

«Люди с парафилией, основанной на педофилии, очень опасны, их необходимо изолировать и принудительно лечить. Плохо то, что их практически невозможно вычислить по поведению до совершения преступления, а их деяния чудовищны», – рассказал Игорь Любачевский, психолог.

Ко всему прочему лица с таким отклонением сексуального характера не имеют типажа, каждый в своем роде индивидуален. Более того, преступления, совершенные таким типом людей, довольно редко имеют серийность.

По факту убийства малолетней девочки следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

«Для раскрытия преступления создана усиленная следственно-оперативная группа. На место происшествия выехало руководство краевого следственного управления. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

В настоящий момент тело ребенка направлено в морг для экспертизы и установления причин смерти.

Обновлено 16:36

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего подростка. Он задержан. С ним работают следователи, психологи, выясняется мотив совершенного преступления. Кроме того, следствием в рамках выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления, запрошены сведения в уполномоченных органах, состоял ли подросток на учете в органах профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.