Посетитель благовещенского ночного клуба рассчитался чужой карточкой

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В одном из развлекательных заведений Благовещенска посетитель забыл свою банковскую карту. Ее нашел молодой человек. Он рассчитался чужими деньгами за покупки в ночном клубе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, в дежурную часть полиции Благовещенска обратился житель областного центра. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что потерял банковскую карту. Также он обнаружил, что со счета сняты 23 000 рублей.

Предварительно установлено, что заявитель потерял банковскую карту в одном из развлекательных заведений областного центра. Карту нашел другой посетитель – молодой человек 1995 года рождения. Он рассчитался за приобретенную продукцию в ночном клубе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив сотрудников ночного клуба, оперативники установили личность и задержали подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает полиция.