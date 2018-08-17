Благовещенский мотоциклист за один раз допустил нарушений на 13 тысяч рублей

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Утром 15 июля в Благовещенске сотрудникам ДПС пришлось преследовать мотоциклиста. Не подчинившись требованиям полицейских, мужчина оказался в непростой ситуации. Теперь ему предстоит выплатить более 13 тысяч рублей.

Так, экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования на улице Ленина. Сотрудники заметили мотоцикл, который ехал им навстречу. Поскольку движение мототранспорта на данном участке дороги запрещено, водителю подали сигнал об остановке. Мотоциклист же требование проигнорировал и попытался скрыться.

Завязалась погоня за нарушителем, в ходе которой мотоциклист неоднократно грубо нарушил ПДД. В итоге экипаж ДПС задержал его во дворе одного из домов на улице Пушкина.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, нарушитель – 1993 года рождения. По факту допущенных им нарушений было составлено 16 административных материалов. В их числе – «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги», «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах». Все допущенные нарушения «тянут» на сумму более 13 тысяч рублей.