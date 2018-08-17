В Приамурье выявили фермерское хозяйство, где могла начаться чума свиней

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Служащие амурского Россельхознадзора выявили нарушения на одном из фермерских хозяйств в Свободненском районе. Индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением и содержанием свиней, не заботился о своих животных должным образом. Это могло привести к серьезным последствиям.

На сайте ведомства сообщается, что на данной свиноферме содержится 28 голов. Установлено, что входы в свиноводческие помещения здесь не оборудованы специальными дезинфекционными ковриками. Кроме того, на территории хозяйства не обустроена площадка для складирования и обеззараживания навоза.

Отмечается, что, таким образом, свиньи содержатся в небезопасных ветеринарно-санитарных условиях, не обеспечена защита хозяйства от заноса и распространения заразных болезней. Такое положение дел может привести к заболеванию животных африканской чумой свиней, классической чумой свиней.

Африканская чума свиней – инфекционное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцин и медикаментов, предохраняющих от этой болезни, не существует. Все свинопоголовье хозяйств, в которые проникает вирус, уничтожается.

Индивидуальный предприниматель согласился со всеми выявленными нарушениями. Он обязался устранить их в установленные законом сроки. Владельца хозяйства все равно привлекли к административной ответственности.