Все конкурсные фильмы «Амурской осени» в Благовещенске будут бесплатными

«Кроме самого конкурса у нас есть "Пролог", – рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова. – Творческие бригады проедут с 6 по 14 сентября по всем районам области. В составе концертных бригад поедут артисты, которые сейчас на виду: Оксана Сташенко, Влад Шкляев, Яна Крайнова, Галина Кончина, Светлана Галкина, Олег Харитонов, Сергей Барышев. Их в общей сложности 15 человек – пять бригад по три человека. Все эти артисты поющие либо читающие. Бригады сформированы так, что бы в них были артисты для каждого поколения».

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Многие моменты фестиваля пока не афишируются. Например, состав жюри, – его объявят 25 августа. Но уже стало известно, что театральное жюри возглавит Максим Аверин. Он же примет участие в спектакле вне конкурса, на который уже продали все билеты.

«Максим возглавит театральное жюри. Именно поэтому артист выйдет на амурскую сцену вне конкурса – его спектакль "Там же, тогда же"» будет показан в областной филармонии 14 сентября – перед открытием фестиваля. За 11 дней на спектакль уже продали все билеты. Поэтому удалось договориться – и спектакль "Там же, тогда же" покажут второй раз в день открытия фестиваля, 15 сентября, в 15:00. Спектакль свежий – только-только состоялась премьера в Москве», – добавила Ольга Смирнова.

В интервью на «Эхе» вспомнили и то, что Аверин в свое время нелицеприятно отзывался о фестивале «Амурская осень» и о Благовещенске.

«На самом деле, то интервью он дал в свой первый приезд, десять лет назад, когда Максим Аверин был проездом и даже не успел оценить и понять, что такое Благовещенск. А вот, когда он приехал снова три года назад, ему очень понравилось. А некорректное высказывание почему-то появилось в Сети именно в том году», – прояснила ситуацию исполнительный директор «Амурской осени».

В рамках фестиваля в областной филармонии пройдут творческие вечера – вечер Эда Шульжевского, творческий вечер группы «Замотаев бэнд», Инги Болдиной, Натальи Гвоздиковой. Также по вечерам возле гостиницы «Юбилейной» будет работать шатер, который проявился в прошлом году. С 16 по 22 сентября здесь проведут встречи с творческими людьми. Персоны также будут названы 1 сентября. В этом году шатер начнет работать раньше – с 18 часов.

«Любое событие в Амурской области в этом году посвящено 160-летию Амурской области, – улыбнулась Ольга Смирнова. – И фестиваль не исключение. В связи с этим артисты, приезжающие на фестиваль выучили стихи и песни амурских авторов. Они их исполнят на различных концертах, возможно, на церемонии закрытия».

Конкурсную кинопрограмму объявят 1 сентября. По словам Ольги Смирновой, это принципиальная позиция руководства: заманить как можно больше самых премьерных фильмов. Кроме 12 фильмов в полном метре и 24 короткометражек будет большое количество кинопанорам – например, посвященная творчеству Алексея Петренко.