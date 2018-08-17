Уроки «черного понедельника»: обзор прессы

Фото: visualhistory.livejournal.com

Ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин подготовил для читателей Амур.инфо подборку интересных материалов из свежих газет. В пятничном обзоре прессы – об уроках дефолта 20-летней давности, бунтах молодости звезд ХХ века и соревнованиях спортсменов-мусорщиков в Свободном.

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Самое примечательное, на взгляд обозревателя, в сегодняшней «Российской газете» – не материал о встрече Путина с владимирским губернатором Орловой (во Владимирской области экономика улучшилась на 30 %!), не заметка о том, что генерала СКР Никандрова приговорили к 5,5 годам лишения свободы (неудачно брал взятки), и не о том, что цены в стране не растут (ну, это все и без газеты знают) – нет! Самый примечательный материал – об уроках «черного понедельника»: дефолта, разразившегося ровно 20 лет назад. «Пишут, что есть угроза новых потрясений. Предупреждают?» – насторожился Павел Андреевич.

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«И правильно будет, если я приглашу вас прочесть материал "Праздник непослушания" на странице "Культура"», – уверен автор обзора. Он о фильме «Мое поколение», в котором актер Майкл Кейн вспоминает о своей молодости. В кадрах читатели увидят Мика Джаггера, Джона Леннона – да многих из тех, кто совершал переворот в сознании масс. «Скажете: "Ничего нового – ну, бунт молодых, ну, наркотики, ну, хрестоматийная музыка"… Но вряд ли авторы фильма выходили б на широкую публику, если б не было ничего нового», – считает обозреватель.

Очень интересно

Из «Амурской правды» читатели узнают, что в Свободном пройдут «Чистые игры» – так называются командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Упоминается, что такой турнир стал популярным уже в 103 городах страны. Свободный в этом смысле в Приамурье – первооткрыватель. В соревнованиях примет участие и исполняющий обязанности мэра города Владимир Константинов. Спортсмены-мусорщики уберут или парк железнодорожников или сквер возле стадиона. «Но если соревнования не ограничивать одним днем, то можно будет привести в порядок и то, и другое», – подсказывает Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Еще в «Амурке» автору обзора прессы понравился заголовок «В магдагачинской школе на месте учительской сделают теплый туалет». Под ним (под заголовком, если что) говорится о том, что постройка теплых туалетов находится в зоне внимания председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

О магдагачинском теплом туалете рассказала еще и «Комсомольская правда», что говорит о серьезности проблемы. Ну и об актуальности новости.

Вам статья

Кстати, об актуальности. «Комсомольская правда» на первую полосу вынесла материал о том, Поклонская вышла замуж. «Наталья Батьковна названа самым красивым российским депутатом. Соглашаться с этим или не соглашаться – дело, безусловно, ваше, а что касается меня, так я благодарен Поклонской за то, что она приобщила меня к кино: как было не сходить на "Матильду" после надуманного дурного скандала вокруг постановки?! Как? Ну а дальше – пошло-поехало по инерции», – ухмыляется обозреватель.

На посошок

Еще один заголовок, который понравился Павлу Андреевичу – на сей раз в «Комсомолке»: «Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может». «Нда… Ну что ж, ничего удивительного: он моложе», – резюмирует автор обзора.