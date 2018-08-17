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17августа
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сегодня, 12:16 0

Минтранс увеличит количество камер на дорогах вдвое

Минтранс увеличит количество камер на дорогах вдвое
Фото: stolica-s.su

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, считают в Минтрансе. Сейчас их свыше 9 тысяч Также в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать, пишут «Известия».

Например, по словам экспертов, перенос комплексов на новые участки и установка на их месте муляжей помогут сэкономить бюджетные средства. В целом камеры дисциплинируют водителей, главное – не использовать их исключительно как инструмент для сбора штрафов, считают специалисты.

Увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она была направлена в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.

Сейчас на российских дорогах свыше 9 тысяч комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса к концу 2019 года их должно стать больше на 11 %, 2020-го – на 33 % (от нынешнего количества), 2022-го – на 66 %, 2023-го — на 88 %. К концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее.

К 2019 году также предусмотрено разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, рассказали в Минтрансе. Эти технологии уже используются – например, в ряде регионов работают микроавтобусы с камерами. Их располагают на обочинах и переставляют при необходимости. Также власти некоторых субъектов время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на прежних — ставят муляжи, чтобы водители не расслаблялись.

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#российская власть #транспорт


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