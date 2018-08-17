Суд продлил производство по делу о банкротстве «Умно жить» до 2019 года
Арбитражный суд Амурской области принял решение в очередной раз продлить срок конкурсного производства по делу о банкротстве КПК «Кредитный союз "Умно жить"». Срок продлили примерно на шесть месяцев – до 13 февраля 2019 года.
Как сообщается на сайте суда, общая сумма требований кредиторов по состоянию на 15 августа 2018 года составила более 250 миллионов рублей. Из этой суммы более 152 миллионов рублей – первая очередь, вторая очередь отсутствует, третья очередь составляет свыше 97 миллионов рублей.
Суд вынес решение о продлении срока конкурсного производства, учтя отчет конкурсного управляющего: «мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника полностью не завершены, не проведены расчеты с кредиторами».
Следующее судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено в Арбитражном суде Амурской области на 13 февраля 2019 года.
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