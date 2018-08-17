Суд продлил производство по делу о банкротстве «Умно жить» до 2019 года

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Как сообщается на сайте суда, общая сумма требований кредиторов по состоянию на 15 августа 2018 года составила более 250 миллионов рублей. Из этой суммы более 152 миллионов рублей – первая очередь, вторая очередь отсутствует, третья очередь составляет свыше 97 миллионов рублей.

Суд вынес решение о продлении срока конкурсного производства, учтя отчет конкурсного управляющего: «мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника полностью не завершены, не проведены расчеты с кредиторами».

Следующее судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено в Арбитражном суде Амурской области на 13 февраля 2019 года.