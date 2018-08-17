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17августа
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В Благовещенске в районе водозабора «Северный» незаконно добывали песок

В Благовещенске в районе водозабора «Северный» незаконно добывали песок

Министерство природных ресурсов Амурской области при взаимодействии с амурским управлением ФСБ России провело рейд на территории Благовещенска в ночь с 16 на 17 августа. Специалисты проверяли соблюдение законодательства в сфере недропользования. В результате установлен факт незаконной добычи песка на правобережной части реки Зея – в районе водозабора «Северный».

Добыча полезного ископаемого осуществлялась при помощи колесного экскаватора HYUNDAI Robex 2000W-7A и грузового самосвала HOWO. Участники незаконной добычи песка не смогли предъявить ни документов на право пользования земельным участком, ни лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка.

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При этом собственник техники, участвовавшей в незаконной добыче песка, в прошлом году уже становился фигурантом административного дела за аналогичное правонарушение.

Действия лиц, незаконно добывавших песок, подпадают под часть 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». В связи с этим колесный экскаватор и грузовой самосвал, явившиеся орудиями совершения административного правонарушения, были изъяты и помещены на специализированную стоянку.

В настоящее время министерство природных ресурсов региона устанавливает все обстоятельства административного дела, личности людей, причастных к незаконной добыче песка, а также определяет размер вреда, причиненного недрам. По результатам всех мероприятий будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Министерство природных ресурсов Амурской области напоминает, что за пользование недрами без лицензии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Кроме этого вред, причинённый недрам, подлежит возмещению в добровольном или в судебном порядке. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение двадцати лет.

Так, согласно вступившим в законную силу судебным решениям, физическому лицу. жителю села Чигири Благовещенского района, виновному в осуществлении в 2015 году незаконной добычи ПГС, теперь помимо уплаты административного штрафа надлежит возместить и причиненный ущерб окружающей среде, составляющий в общей сложности более 9,5 миллиона рублей, сообщает минприроды региона.

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#закон #природа


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