В Благовещенске выходит новая часть квест-игры «Самый-самый Благовещенск»

В столице Приамурья появилась новая часть квест-игры «Самый-самый Благовещенск». Пятьсот экземпляров продолжения игры уже напечатали в одной из городских типографий – это стало возможным благодаря президентскому гранту, который получили авторы игры.

На этот раз участники узнают, какие секреты таит центр Благовещенска в квадрате улиц Шимановского, Пионерская, Краснофлотская и Зейская. Игра содержит 40 вопросов, 55 информационных, архивных и интерактивных карточек, наклейки и игровые карты. Вопросы охватывают временной период – от основания Благовещенска до нашего времени.

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Игроки могут узнать: чемпион мира по какому виду спорта живет в Благовещенске или как зовут выпускника БГПУ, который открыл новую теорию происхождения человека.

«Принцип игры остается прежним – это игра о людях и фактах, которые прославили Благовещенск на всю страну и весь мир. И обо всем самом первом в городе. То есть это лекало остается на все выпуски игры. Факты конечно новые, касающиеся новых персоналий, новых событий, многие из них публикуются впервые», – рассказала автор игры Яна Стародуб-Афанасьева.

Тираж этой части игры распределят по школам и учреждениям культуры области. Но сыграть в нее амурчане смогут только в октябре. 27 сентября новый маршрут «Самый-самый Благовещенск» презентуют горожанам. С 28 сентября по 11 октября её впервые опробуют участники общегородского квеста, который будет включать в себя задания игры.

Соревноваться в нем будут 150 семей. Финал состязания будет транслироваться в прямом эфире интернет-журнала «Амур.life». Знатокам истории Благовещенска достанутся кубок мэра города, приз губернатора, министерства культуры и национальной политики и путевку в языковой лагерь. Еще на деньги гранта весной следующего года выйдет третья, заключительная часть игры. А после авторы намерены выпустить интерактивную карту «Самая-самая Амурская область» с интересными фактами о Приамурье.

Для того, чтобы стать участником общегородского квеста, достаточно написать на электронный адрес оргкомитета samyi_samyi_blg@mail.ru фразу «хочу принять участие в квесте на кубок мэра». В ответ написавшие получат положение о конкурсе и форму заявки.