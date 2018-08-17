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17августа
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Источник: в Приамурье произошло ДТП с военным автомобилем, погиб человек

Источник: в Приамурье произошло ДТП с военным автомобилем, погиб человек

В Амурской области неделю назад произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В аварии погиб человек. При этом, по информации источника ИА «Сканер», машина принадлежит военным.

Согласно официальным сведениям, полученным в пресс-службе УМВД России по Амурской области, 10 августа в Серышевском районе Приамурья попал в ДТП автомобиль КамАЗ. В грузовике находились трое: водитель 1983 года рождения и два пассажира – 1984 и 1995 годов рождения. В результате пассажир 1995 года рождения скончался, а второй получил травмы.

Источник ИА «Сканер» утверждает, что машина, попавшая в аварию, принадлежит военным, однако правоохранители эти сведения пока не подтверждают и не опровергают. По информации из неофициальных источников, КамАЗ оказался в кювете после того, как его водитель не справился с управлением. Не исключается, что рулевой был нетрезв. Люди якобы совершили ночной выезд «за водкой».

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#военные #ДТП #происшествия #транспорт


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