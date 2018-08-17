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17августа
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сегодня, 10:34 0

В Тюмени вылечили женщину с четвёртой стадией рака

В Тюмени вылечили женщину с четвёртой стадией рака
Фото: vk.com

Специалисты многопрофильного центра «Медицинский город» в Тюмени провели успешное лечение женщины, у которой был диагностирован рак шейки матки четвертой стадии. Сейчас женщину выписали, состояние здоровья удовлетворительное.

Патологию у женщины выявили год назад в ходе стандартного медосмотра. Тогда женщине посоветовали пройти дополнительно обследование, но она отказалась. Через месяц пациентка вновь обратилась в медучреждение с жалобами на кровотечение и сильную боль.

«Ей провели тщательное обследование и диагностировали рак шейки матки четвертой стадии (с осложнениями. – Прим. ред.). Лечение в таких случаях крайне сложное, поскольку опухоль слишком распространена», рассказала заведующая гинекологическим отделением центра Наталья Яскевич.

Женщине изначально назначили химиотерапию, после четырёх сеансов наметилась положительная динамика. После того, как опухоль уменьшилась в размерах, женщине провели сложную операцию по удалению тканей.

«Благодаря проведенной операции нам удалось вылечить пациентку от онкологического заболевания. Опухоль в малом тазу не визуализируется, отдаленные лимфоузлы не поражены», – уточнила Яскевич.

Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, её уже выписали из клиники. В профилактических целях ей предстоит пройти два курса химиотерапии, после которых можно будет сделать пластическую операцию для восстановления удаленных органов, сообщает РИА Новости.

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#жизнь #здоровье


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