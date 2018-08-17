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17августа
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сегодня, 10:38 0

Амурчане могут увидеть снимки, сделанные запущенным с Восточного спутником

Амурчане могут увидеть снимки, сделанные запущенным с Восточного спутником
Фото: roscosmos.ru

На сайте РКЦ «Прогресс» доступны снимки, которые сделаны малым космическим аппаратом «Аист-2Д». Этот спутник был запущен с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.

Роскосмос сообщает, что к началу августа 2018 года «Аист-2Д» отснял уже более 30 миллионов квадратных километров территории земной поверхности. Из этого числа 11 миллионов квадратных километров – территории России.

Отмечается, что с самого начала штатной эксплуатации этого спутника материалы космической съемки были высоко оценены специализированными организациями, которые занимаются обработкой и распространением данных дистанционного зондирования Земли.

В перспективе данные дистанционного зондирования Земли с «Аиста-2Д» будут использоваться в международном проекте по морскому мониторингу судов.

Галерея снимков, сделанных «Аистом-2Д», доступна по ссылке. Так, за июль 2018 года на сайте РКЦ «Прогресс» доступно 5 снимков, на которых запечатлена территория Китая, Франции и ОАЭ. Также на сайте можно заполнить форму заказа космического снимка с «Аиста-2Д».

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#космодром #космос #технологии


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