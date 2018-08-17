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17августа
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сегодня, 10:34 1

Житель Приамурья повадился воровать, а затем убивать овец предпринимателя

Житель Приамурья повадился воровать, а затем убивать овец предпринимателя
Фото: NovostiVolgograda.ru

Следственным отделом МО МВД России «Шимановский» завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1999 года рождения. Его обвиняют краже овец. Животных амурчанин похищал у одного и того же человека.

В марте этого года ночью амурчанин проник в хозяйственную постройку, принадлежащую местному предпринимателю, и похитил овцу, а после забил ее на мясо. Спустя месяц злоумышленник совершил аналогичное преступление, похитив еще двух овец у этого мужчины

По фактам краж было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в хищении животных.

Молодой человек полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб потерпевшему. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд, сообщает амурское управление МВД.

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#животные


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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    1 минута назад

    Заголовок слабоват,вот как надо-Убивал овец и съедал трупы животных

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