Житель Приамурья повадился воровать, а затем убивать овец предпринимателя

Фото: NovostiVolgograda.ru

Следственным отделом МО МВД России «Шимановский» завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1999 года рождения. Его обвиняют краже овец. Животных амурчанин похищал у одного и того же человека.

В марте этого года ночью амурчанин проник в хозяйственную постройку, принадлежащую местному предпринимателю, и похитил овцу, а после забил ее на мясо. Спустя месяц злоумышленник совершил аналогичное преступление, похитив еще двух овец у этого мужчины

По фактам краж было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в хищении животных.

Молодой человек полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб потерпевшему. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд, сообщает амурское управление МВД.