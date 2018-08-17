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17августа
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сегодня, 10:30 7

Средняя зарплата учителей Приамурья – одна из самых низких в ДФО

Средняя зарплата учителей Приамурья – одна из самых низких в ДФО
Фото: www.hizmet.today

Учителя Амурской области во всероссийском рейтинге по уровню зарплат заняли 22 место. В среднем по России это достаточно высокий уровень, однако среди субъектов ДФО – это предпоследнее место. На последнем – педагоги ЕАО.

Исследования проводил портал «Реальное время» на основании официальных данных Росстата за 2017 год, сообщают «Известия».

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На первом месте – и по Дальнему Востоку и по России в целом – находится Чукотский автономный округ. Средняя зарплата учителей здесь 91,26 тысячи рублей. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва (87,57 и 85,7 тысячи рублей, соответственно).

Все дальневосточные субъекты в этом рейтинге занимают места в первой тридцатке. У Сахалина 6-е место, у Колымы – 7-е, у Якутии – 9-е. Хабаровский край занимает 14-е место, Приморье – 19-е, Амурская область – 22-е, Еврейская автономная область – 24-е.

Средняя зарплата российского учителя в 2017 году составляла 34,28 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4 %.

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#Дальний Восток #образование #работа #финансы


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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Адская работа, ответственность зашкаливает! Можно сказать, что учителя живут в школе. А при современных детях, то как они себя ведут, а им слова не скажи, да ещё материал объясни, да чтобы до всех дошло, учителю платить нужно минимум 100000 в месяц!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    это потому что злостные оптимизаторы засели в образовании в Амурской области

  • ay

    ay
    1 час назад

    всё идёт по плану.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Зачем платить учителям много? Они же не могут стрелять по толпе усмирять недовольных. Но! Они их могут воспитать, наверное. Всего лишь рассказав примеры из древней и современной истории. Или и за это будут "подтягивать"? Как за экстремизм?

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    У наших учителей зарплаты на 22 месте исключительно из-за МКС (местности крайнего севера) и приравненных к нему. Там коэффициент к окладу немалый. Но в этих районах и цены выше вдвое, а то и втрое от среднероссийских. Про качество продуктов я молчу. Кто б его проверял по нашим деревням. Колбаса, сыр самые низкосортные, дешевые, а цена на 30% выше городской. А более или менее качественные продукты недоступны в принципе, их туда просто не везут. Овощи, фрукты дети в школах, кушают китайские, прохимиченные насквозь, выросшие на гидропонике, без земли. А своё деревенское школа закупить не имеет права, оно ж без сертификатов. Все китайское - дрянь, но дрянь с документами для любой проверки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Тундра


    +++



  • Братеев1

    Братеев1
    58 минут назад

    наши учителя большие терпилы-вот сделали бы как в Зее стоматологи и глядишь зарплату бы подняли

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