Средняя зарплата учителей Приамурья – одна из самых низких в ДФО

Фото: www.hizmet.today

Учителя Амурской области во всероссийском рейтинге по уровню зарплат заняли 22 место. В среднем по России это достаточно высокий уровень, однако среди субъектов ДФО – это предпоследнее место. На последнем – педагоги ЕАО.

Исследования проводил портал «Реальное время» на основании официальных данных Росстата за 2017 год, сообщают «Известия».

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На первом месте – и по Дальнему Востоку и по России в целом – находится Чукотский автономный округ. Средняя зарплата учителей здесь 91,26 тысячи рублей. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва (87,57 и 85,7 тысячи рублей, соответственно).

Все дальневосточные субъекты в этом рейтинге занимают места в первой тридцатке. У Сахалина 6-е место, у Колымы – 7-е, у Якутии – 9-е. Хабаровский край занимает 14-е место, Приморье – 19-е, Амурская область – 22-е, Еврейская автономная область – 24-е.

Средняя зарплата российского учителя в 2017 году составляла 34,28 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4 %.