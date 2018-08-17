Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 0

В Свободненском районе в лесу заблудился мужчина

В Свободненском районе в лесу заблудился мужчина
Фото: pikabu.ru

15 августа при работе на лесном массиве в районе села Загорная Селитьба Свободненского района пропал рабочий бригады ГАУ Амурской области «Свободненский лесхоз». Мужчина отправился погулять по лесу и заблудился. В тот же день начались поиски амурчанина – они велись силами рабочей бригады лесхоза до девяти часов вечера. На следующее утро, 16 августа, к поискам подключились спасатели, пожарные, полицейские и местное население.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, после обеда потерявшему мужчине удалось выйти на связь на короткое время, он успел указать свое примерное местоположение. По словам амурчанина, он находился возле одной из проселочных дорог, однако в какую сторону двигаться, не знал.

Поисковики разделились на три группы и пошли примерными маршрутами, подходящими по описанию амурчанина. Примерно в 21:30 на одной из дорог 44-летний мужчина был найден. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Просмотров всего: 869

#происшествия


Происшествия

Источник: в Приамурье произошло ДТП с военным автомобилем, погиб человек
Происшествия 2

За один вечер в Благовещенске из окон выпали сразу два ребенка
Происшествия 5

В благовещенском супермаркете девушки украли полную сумку бытовой химии
Происшествия 5

Благовещенец, устроивший стрельбу в районе ж/д вокзала, дошел до Верховного суда
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь