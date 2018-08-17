В Свободненском районе в лесу заблудился мужчина

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15 августа при работе на лесном массиве в районе села Загорная Селитьба Свободненского района пропал рабочий бригады ГАУ Амурской области «Свободненский лесхоз». Мужчина отправился погулять по лесу и заблудился. В тот же день начались поиски амурчанина – они велись силами рабочей бригады лесхоза до девяти часов вечера. На следующее утро, 16 августа, к поискам подключились спасатели, пожарные, полицейские и местное население.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, после обеда потерявшему мужчине удалось выйти на связь на короткое время, он успел указать свое примерное местоположение. По словам амурчанина, он находился возле одной из проселочных дорог, однако в какую сторону двигаться, не знал.

Поисковики разделились на три группы и пошли примерными маршрутами, подходящими по описанию амурчанина. Примерно в 21:30 на одной из дорог 44-летний мужчина был найден. Его состояние оценивается как удовлетворительное.