За один вечер в Благовещенске из окон выпали сразу два ребенка

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В четверг, 16 августа, в Благовещенске вновь зафиксированы падения детей из окон. Около 17:00 из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по переулку Пограничному, выпал 3-летний мальчик, облокотившись на москитную сетку. Несколько позже аналогичное событие произошло на улице Политехнической – 5-летний мальчик выпал из окна третьего этажа.

В обоих случаях родители были дома и занимались домашними делами, окна не были оборудованы блокирующими устройствами. Следователями следственного отдела по городу Благовещенск следственного управления СК России по Амурской области проводятся доследственные проверки.

Детям оказывается необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении, сообщает амурское следственное управление.

Следственное управление СК России по Амурской области просит граждан, имеющих детей дошкольного возраста озаботиться их безопасностью: не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их самостоятельного открытия.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

– открывая окна в квартире и проветривая помещение, необходимо убедиться, что ребенок при этом находится под присмотром;

– во время проветривания открывать только фрамуги и форточки, если же окно все-таки необходимо открыть, то не больше чем на 10 сантиметров, для этой цели нужны ограничители;

– нельзя разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

– нельзя оставлять спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

– необходимо отодвинуть всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

– нельзя показывать ребенку, как открывается окно;

– не учить ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона);

– большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.