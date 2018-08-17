В Приамурье правоохранители вмешались в незаконную продажу черепахи

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В Амурской области суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о блокировке одной из страниц в интернете. На ней содержалась информация о продаже черепахи, занесенной в Красную книгу РФ.

Так, Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга интернета была обнаружена страница с информацией о продаже Дальневосточной черепахи (Китайского трионикса). Незаконные приобретение, перевозка, пересылка и продажа этих животных предусматривают как административную, так и уголовную ответственность.

«Предоставление возможности доступа с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к сведениям, побуждающим совершение действий по приобретению особо ценных диких животных, за осуществление которых предусмотрена ответственность, является распространением запрещенной информации», – сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд заявление о блокировке данной интернет-страницы. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Теперь судебное решение, после его вступления в законную силу, направят в территориальный орган Роскомнадзора – чтобы страницу заблокировали.