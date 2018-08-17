Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:46 0

В Приамурье правоохранители вмешались в незаконную продажу черепахи

В Приамурье правоохранители вмешались в незаконную продажу черепахи
Фото: myplanet-ua.com

В Амурской области суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о блокировке одной из страниц в интернете. На ней содержалась информация о продаже черепахи, занесенной в Красную книгу РФ.

Так, Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга интернета была обнаружена страница с информацией о продаже Дальневосточной черепахи (Китайского трионикса). Незаконные приобретение, перевозка, пересылка и продажа этих животных предусматривают как административную, так и уголовную ответственность.

«Предоставление возможности доступа с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к сведениям, побуждающим совершение действий по приобретению особо ценных диких животных, за осуществление которых предусмотрена ответственность, является распространением запрещенной информации», – сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд заявление о блокировке данной интернет-страницы. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Теперь судебное решение, после его вступления в законную силу, направят в территориальный орган Роскомнадзора – чтобы страницу заблокировали.

Просмотров всего: 492

#животные #закон #интернет


Общество 1

Суд продлил производство по делу о банкротстве «Умно жить» до 2019 года
Общество

В Благовещенске в районе водозабора «Северный» незаконно добывали песок
Происшествия 1

Житель Приамурья повадился воровать, а затем убивать овец предпринимателя
Происшествия 5

Благовещенец, устроивший стрельбу в районе ж/д вокзала, дошел до Верховного суда
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь