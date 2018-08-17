Бузова, Киркоров, Тимати и другие оказались под запретом в детском лагере

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Подтвердилось необходимость ограждать детей от той информации, которая пагубно влияет на психику детей. Сотрудники детского лагеря «Олимпец» в Новгородской области запретили включать на местных дискотеках некоторые композиции, в частности, Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях опубликовали список с песнями, запрещенными на дискотеках в детском оздоровительно-образовательном лагере. В перечень вошли такие исполнители как Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка, Pharaoh и Филипп Киркоров. Они попали в стоп-лист из-за того, что композиции музыкантов содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками. Запрет распространяется только на дискотеки, но не касается свободного времени отдыхающих.

В Роспотребнадзоре ТАСС пояснили, что подобные запреты регулируются федеральным законом № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно документу, среди несовершеннолетних запрещено демонстрировать информацию, которая вызывает у них желание употребить наркотики и алкоголь, а также ту, что содержит нецензурную лексику. В список входит и продукция, которая отрицает семейные ценности и носит порнографический характер.

«Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. Кроме этого, информационная продукция, запрещенная для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, <…> санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.