В благовещенском супермаркете девушки украли полную сумку бытовой химии

Две девушки украли бытовую химию в одном из супермаркетов Благовещенска. Пользуясь тем, что их никто не видит, они сняли с полки около десяти различных флаконов и спрятали их в сумку. Факт кражи был выявлен в ходе ревизии.

Служба безопасности супермаркета обратилась в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благодаря записям с камер видеонаблюдения установлено, что две неизвестные гражданки заходили в супермаркет под видом покупательниц, срывали с бытовой химии антикражные устройства и выносили товар из магазина.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержали двух ранее судимых жительниц областного центра 1965 и 1978 годов рождения. Женщины доставлены в дежурную часть полиции, где признались в содеянном. По словам подозреваемых, похищенную бытовую химию они продали, а деньги потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент оперативники проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.