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17августа
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сегодня, 09:52 5

В благовещенском супермаркете девушки украли полную сумку бытовой химии

В благовещенском супермаркете девушки украли полную сумку бытовой химии

Две девушки украли бытовую химию в одном из супермаркетов Благовещенска. Пользуясь тем, что их никто не видит, они сняли с полки около десяти различных флаконов и спрятали их в сумку. Факт кражи был выявлен в ходе ревизии.

Служба безопасности супермаркета обратилась в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благодаря записям с камер видеонаблюдения установлено, что две неизвестные гражданки заходили в супермаркет под видом покупательниц, срывали с бытовой химии антикражные устройства и выносили товар из магазина.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержали двух ранее судимых жительниц областного центра 1965 и 1978 годов рождения. Женщины доставлены в дежурную часть полиции, где признались в содеянном. По словам подозреваемых, похищенную бытовую химию они продали, а деньги потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент оперативники проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении." Подписка берется о надлежащем поведении, а ненадлежащее значит плохое, исправьте

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Юные химики, чоужтам

  • Капуша

    Капуша
    43 минуты назад

    уже не юные совсем

  • Арбенин

    Арбенин
    8 минут назад

    ща навешают все кражи по околотку

  • Буцефал

    Буцефал
    6 минут назад

    Девушки?1965года?

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