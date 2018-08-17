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17августа
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сегодня, 09:21 5

Благовещенец, устроивший стрельбу в районе ж/д вокзала, дошел до Верховного суда

Благовещенец, устроивший стрельбу в районе ж/д вокзала, дошел до Верховного суда

Верховный суд РФ рассмотрел приговор, который ранее был вынесен Амурским областным судом 37-летнему жителю Благовещенска. Мужчина оказался на скамье подсудимых за стрельбу, которую он устроил в районе железнодорожного вокзала столицы Приамурья в мае 2017 года.

Как сообщает прокуратура Амурской области, Верховный суд рассмотрел приговор благовещенцу 15 августа. Было решено, что приговор остается без изменения, жалобы осужденного и его адвокатов удовлетворены не были.

Таким образом, 15 августа приговор вступил в законную силу.

Как сообщало Амур.инфо, приговор мужчине предусматривает содержание в колонии строгого режима сроком 12 лет и 6 месяцев. Инцидент со стрельбой в Благовещенске произошел 2 мая 2017 года. В ходе него горожанин стрелял в воздух, в стену дома, в автомобиль, по прилавкам и оборудованию магазина. Также он ранил сотрудника ДПС.

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#закон #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    3 часа назад

    за убийство и изнасилование меньше дают....

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Мало дали.

    Сейчас за репост можно 10ку схлопотать, а за такие деяния пожизненное нужно давать.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    1 час назад

    Мало, ой как мало этой твари дали 12,6 лет всего. Вот пусть теперь на параше и пальцы гнет, пока ему их в задницу не засунут, отморозок тупорылый.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...за полиционера такой срок нарисовали. и это правильно.

  • Ditrih

    Ditrih
    24 минуты назад

    Таким "стрелкам", из-за действий которых потом закручивают гайки в оружейном законодательстве, нужно из их же оружия что-нибудь ненужное отстреливать. На фото вижу характерный ствол СВТ, т.е. человек владел гладким без косяков 5 лет минимум... Переклинило же...

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