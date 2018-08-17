Благовещенец, устроивший стрельбу в районе ж/д вокзала, дошел до Верховного суда

Как сообщает прокуратура Амурской области, Верховный суд рассмотрел приговор благовещенцу 15 августа. Было решено, что приговор остается без изменения, жалобы осужденного и его адвокатов удовлетворены не были.

Таким образом, 15 августа приговор вступил в законную силу.

Как сообщало Амур.инфо, приговор мужчине предусматривает содержание в колонии строгого режима сроком 12 лет и 6 месяцев. Инцидент со стрельбой в Благовещенске произошел 2 мая 2017 года. В ходе него горожанин стрелял в воздух, в стену дома, в автомобиль, по прилавкам и оборудованию магазина. Также он ранил сотрудника ДПС.