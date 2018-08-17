Дожди в отдельных районах: прогноз погоды в Приамурье на 17 августа

Фото: www.aif.ru

В Амурской области 17 августа установится переменная облачность, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, местами он усилится до 15 метров в секунду. Температура составит 22…27 градусов выше нуля, на севере региона термометры покажут 20…25 градусов тепла.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный – слабый до умеренного. Температура составит около плюс 25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL