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17августа
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сегодня, 08:53 5

Сверхтяжелая ракета, которую планируют запустить с Восточного, должна быть многоразовой

Сверхтяжелая ракета, которую планируют запустить с Восточного, должна быть многоразовой
Фото: Роскосмос

Российская ракета сверхтяжелого класса, первый старт которой планируется с космодрома Восточный в 2028 году, будет многоразовой. Об этом в интервью рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

По его словам, «при работе над сверхтяжелой ракетой принцип многоразового использования будет поставлен в качестве задачи».

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее основное назначение – обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне, Марсу и так далее.

Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году.

Концепция создания «сверхтяжа» предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также в ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5».

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 триллиона рублей.

Как сообщалось в начале августа, Роскосмос начал подготовку к созданию федеральной целевой программы по созданию ракеты сверхтяжелого класса.

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#космодром #космос #технологии


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Кажется опять сроки отодвинули, я так с вами даже на марс не слетаю.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    совсем того,Буран заново соберите и гоняйте туда сюда,слабо?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Рогозин ютубовских роликов у Маска насмотрелся?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    YRKAGRA

    совсем того,Буран заново соберите и гоняйте туда сюда,слабо?



    У Бурана ракета-носитель была одноразовой. Многоразовость центрального блока планировалась в следующем проекте, чо там планировалось с боковушками мне неизвестно.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ay

    Рогозин ютубовских роликов у Маска насмотрелся?



    Маск заглянул в будущее, скорее всего так и должно быть в части использования техники. но технологии должны вырасти на уровень выше, как в самолетостроении за 50 лет, иначе все эти сверхтяжи у нас же и будут падать.



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