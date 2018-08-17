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17августа
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сегодня, 08:43 0

В колхозе села Ивановка огонь уничтожил 25 тонн зерна

В колхозе села Ивановка огонь уничтожил 25 тонн зерна
Фото: xakac.info

Рано утром 16 августа в селе Ивановка тушили серьезный пожар. Горело зерно, в результате огнем товару был причинен значительный ущерб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, загорелось зерно, которое находилось в бункере зерносушилки, расположенном на зерновом дворе. Прибывшие на место пожарные села Ивановка ликвидировали открытое горение за 13 минут.

Пламя повредило 25 тонн зерна. Люди не пострадали. Почему возник пожар, предстоит установить.

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#пожары #происшествия


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