В колхозе села Ивановка огонь уничтожил 25 тонн зерна

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Рано утром 16 августа в селе Ивановка тушили серьезный пожар. Горело зерно, в результате огнем товару был причинен значительный ущерб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, загорелось зерно, которое находилось в бункере зерносушилки, расположенном на зерновом дворе. Прибывшие на место пожарные села Ивановка ликвидировали открытое горение за 13 минут.

Пламя повредило 25 тонн зерна. Люди не пострадали. Почему возник пожар, предстоит установить.