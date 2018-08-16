В детской городской больнице Благовещенска проводят курсы иммунореабилитации для часто болеющих детей

От 30 до 45 маленьких амурчан в месяц укрепляют иммунитет в детской городской больнице. Там действует реабилитационная программа для часто болеющих детей. Часто болеющими считают малышей, которые простужаются шесть раз в год и чаще. В курс реабилитации входят массаж, посещение соляной комнаты, гидромассажные ванны, свето- и электролечение и другие процедуры.

«Курс электролечения, курс светолечения, ультрафиолетовое облучение носоглотки, лазерная терапия, водолечение – то есть комплексное воздействие на весь организм ребенка, на его иммунную систему для того, чтобы нам ее укрепить и тем самым способствовать меньшей заболеваемости ребенка», – рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением детской городской больницы Вера Моисеева.

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В программе реабилитации есть также вибромассаж, посещение спелеокамеры, лечебная гимнастика и даже жемчужные ванны.

Реабилитационная программа длится 14 дней. Попасть в больницу бесплатно по полису ОМС могут малыши, которые перенесли пневмонию и нуждаются в восстановлении. А также часто болеющие дети. Такими считают ребят, которые простужаются шесть раз в год и чаще. Направление на реабилитацию можно взять у участкового педиатра. Дневной стационар работает в две смены.

«Если не проводить таким деткам реабилитацию, иммунореабилитацию для поднятия их иммунитета, то у них будет идти формирование хронических заболеваний лор-органов и органов дыхания», – сказала заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы Елена Сабирова.

«Я уже вижу, что здесь и массаж, и относятся здесь врачи душевно, они приходят, они полностью заинтересованы твоей проблемой, слушают очень внимательно и расписывают прям то, что нужно для детей. Мы первый раз пришли, все удивляются, почему раньше не приходили, но я правда не знала, что у нас в городе такое есть», – поделилась благовещенка Наталья Колодина.

Кроме физиопроцедур ребенка могут обследовать и выявить причину частых заболеваний. Если требуется, назначают медикаментозное лечение. Каждый месяц от 30 до 45 детей в среднем укрепляют здесь иммунитет. Очереди на госпитализацию практически нет. Сейчас идет запись на сентябрь. Врачи рекомендуют проводить курс иммунореабилитации 2-3 раза в год.