Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
16 августа 2018, 21:31 2

Бюджет Белогорска пополнился 8 миллионами рублей за счет продажи неликвида

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска пополнил местный бюджет на 8 миллионов рублей. На торгах реализовано четырехэтажное здание бывшего общежития по адресу: улица Кирова, 267. К моменту передачи оно представляло собой недвижимость без окон и коммуникаций. Площадь здания – около 2 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка – более 1,6 тысяч кв.метров.

«Объект в октябре 2016 года передан в муниципальную собственность из областной в связи с невостребованностью в учебном процессе образовательного учреждения, –пояснил председатель Комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – Для нужд муниципалитета объект не использовался, поскольку здание находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, без коммуникаций. В скором времени оно могло прийти к полному обветшанию, потому и было выставлено на торги».

Просмотров всего: 210

#Белогорск


Общество 8

В одной из многоэтажек Белогорска будут подогревать воду солнечными батареями
Общество 2

В Белогорске фасад начальной школы сделают розовым, сиреневым и голубым
Происшествия

В Белогорском районе пропал мужчина
Происшествия 19

Предполагаемого виновника самоубийства солдата в Белогорске наказали штрафом
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    наверно земля стоит дороже

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    странно... под кирова 267 вроде как фазанка... та, которая на "пятом"...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь