Бюджет Белогорска пополнился 8 миллионами рублей за счет продажи неликвида

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска пополнил местный бюджет на 8 миллионов рублей. На торгах реализовано четырехэтажное здание бывшего общежития по адресу: улица Кирова, 267. К моменту передачи оно представляло собой недвижимость без окон и коммуникаций. Площадь здания – около 2 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка – более 1,6 тысяч кв.метров.

«Объект в октябре 2016 года передан в муниципальную собственность из областной в связи с невостребованностью в учебном процессе образовательного учреждения, –пояснил председатель Комитета имущественных отношений Дмитрий Саржевский. – Для нужд муниципалитета объект не использовался, поскольку здание находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, без коммуникаций. В скором времени оно могло прийти к полному обветшанию, потому и было выставлено на торги».

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#Белогорск

Екатерина PL