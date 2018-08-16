Роспотребнадзор проверил на содержание нитратов арбузы и дыни, которые продают в Благовещенске

Фото: myslo.ru

Арбузы и дыни, которые сейчас продаются в Благовещенске, безопасны. На содержание нитратов бахчевые проверили в амурском управлении Роспотребнадзора. Было исследовано 12 арбузов и дынь. Все соответствовали нормам.

Специалисты выбирали образцы на ярмарке выходного дня и на территории Амурского крестьянского центра. Эксперты рекомендуют избегать покупки бахчевых у обочин дорог. Такие арбузы впитывают в себя тяжелые металлы от выхлопных газов.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

Также специалисты отмечают, что на санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность арбузов и дынь (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено, в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. В любом случае вам поможет чувство меры, лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление», – рассказали в Роспотребнадзоре.