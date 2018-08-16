Более 200 благовещенских танцоров снялись в клипе для ВЭФ

Больше 200 благовещенских танцоров собрались на площади Победы, чтобы принять участие в создании клипа для Восточно-экономического форума. Он пройдет в сентябре во Владивостоке. Десятки дублей, костюмы с мехом в 30-ти градусную жару, два часа съемок – все это потребовалось для того, чтобы услышать финальное «Снято!».

На форуме покажут себя девять регионов. Чтобы снять открытку, которая будет представлять Амурскую область, на площади Победы собрались больше 200 танцоров из разных коллективов города. Их главная задача – с помощью танца показать самобытность и неповторимость амурской земли.

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«Я 10-й год занимаюсь в Ровесниках. Я с детства люблю танцевать, меня все привлекает, а в коллективе мне нравится атмосфера. Вообще то, чем мы занимаемся, мы не только танцуем, а проводим еще большую общественную жизнь, мне это очень нравится», – поделилась участница съёмок Екатерина Ховрич.

«Сложность в том, что, во-первых, это монтажный ролик, который состоит из нескольких частей. И эти части отписывают во всех регионах Дальнего Востока. Поэтому сложность собрать всех вместе. Есть моменты, где протанцовывается общий кусок, это было отписано где-то в студиях, потом мы рассылали ребятам, ребята учили, и вот эти вот ролики, движения они уже разучивали и потом записывали в ролик единый», –рассказала хореограф Елена Соловьева.

Сложно было собрать всех вместе, ведь лето – время отпусков и каникул, но несмотря на это все получилось, теперь дело за монтажом. Благовещенка Евгения Руцкова координирует съемки во всех регионах Дальнего Востока.

«Амурская область выделяется своей русской, народной подачей. У нас красивые костюмы. Например, в Якутии мы ездили на ледник, который в августе месяце не тает, там тоже в национальных костюмах снимали. А Камчатка славилась красивыми вулканами, пейзажами, гейзерами, то есть каждый регион подготовился на славу», – отметила координатор проекта Евгения Руцкова.

Еще один координатор сейчас на Чукотке. На днях он вылетает на остров Сахалин, там тоже пройдут съемки. Далее по маршруту – Хабаровск и Биробиджан. После клип смонтируют и отправят на Восточно-экономический форум.