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16августа
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сегодня, 20:50 0

В одной из многоэтажек Белогорска будут подогревать воду солнечными батареями

В одной из многоэтажек Белогорска будут подогревать воду солнечными батареями
Фото: totamtotut.ru

В сфере ЖКХ Белогорска планируют провести эксперимент. Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил управляющим компаниям города рассмотреть возможность установки в двух многоквартирных домах гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для подогрева горячей воды в системе ГВС. Мероприятия профинансируют за счет городского бюджета.

Пока предложение поддержала одна управляющая компания Белогорска.

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«Идея экономить на солнце, используя дополнительный, альтернативный, источник энергии, интересна. В настоящее время в Белогорске ни в одном многоквартирном доме гелиосистемы на основе солнечных коллекторов пока еще не используются. Мы готовы протестировать технологию, тем более что она уже активно используется за рубежом. Полагаю, что принятые меры позволят снизить затраты белогорских потребителей на энергоносители», – отметил директор ООО «УК ПЖТ» Александр Башун.

По решению руководства управляющей компании, пилотным домом в реализации проекта станет четырехэтажка по адресу: улица 50 лет Комсомола, 29А. Дом общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров построен 55 лет назад. В прошлом году его кровлю капитально отремонтировали. В здании отсутствует централизованное подключение к горячему водоснабжению.

Гелиосистема будет устанавливаться на кровле здания. Аккумуляторные водяные емкости поместят в подвальном помещении. От кровли до подвала будет прокладываться трубопровод, сообщает пресс-служба администрации Белогосрка.

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#Белогорск #ЖКХ


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