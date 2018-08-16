Пожарные, полиция и скорая помощь выехали на вызов в благовещенский аэропорт

Вечером 16 августа жители Благовещенска стали сообщать в редакцию Амур.инфо о большом количестве пожарных машин, полиции и скорой помощи, направляющихся в сторону аэропорта. Люди рассказали, что все автомобили двигались с работающими сиренами и проблесковыми маячками.

Как пояснили корреспонденту информагентства в амурском управлении МЧС, в аэропорту приземлился вертолет санавиации. Командир воздушного судна сообщил о неполадках на борту, на его вызов и приехали службы, следуя инструкциям.

«Вертолет санавиации вылетел из благовещенского аэропорта в Магдагачинский район. Во время полета у него перестал работать один из датчиков. Командир воздушного судна по всем правилам и инструкциям принял решение вернуться на базу. Посадка состоялась в 18:59. На полет этот датчик не влиял, но по инструкции пилот должен был вернуться», – сообщили в амурском управлении МЧС.

Также по инструкции в аэропорт были направлены пожарные, полиция и медики. Сейчас будет решаться вопрос, направлять ли в пункт назначения другой вертолет или полетит этот же после осмотра и ремонта.