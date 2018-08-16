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16августа
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сегодня, 19:01 0

Благовещенские власти проверили, как идет строительство нового корпуса школы № 22

Благовещенские власти проверили, как идет строительство нового корпуса школы № 22

Новый корпус благовещенской школы № 22 на 528 мест готов на 90 процентов. Сейчас в здании завершаются кровельные работы. Кроме строительства рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Как идут работы, проверили городские власти.

Покрытие для кровли для корпуса изготовили по спецзаказу. «Кровля у нас обычная, но в проектной документации указано, что толщина листа должна быть не менее 0,7. Такую кровлю на сегодняшний день ни одна фирма не выполняет. Все кровли, которые у нас официально представлены на рынке, они 0,5-0,62 миллиметра, не более. Поэтому мы договаривались с фирмой, которая смогла изготовить по нашему спецзаказу кровлю в кротчайшие сроки», – рассказал генеральный директор строительной компании Константин Ельцов.

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Внутри здания ведутся отделочные работы. Специалисты шпаклюют стены кабинетов и коридоров, укладывают плитку в санузлах и в душевых. В здании площадью более 10 тысяч квадратных метров появится спортивный зал, его площадь составит около 300 квадр метров.

Всего в здании будет два спортзала. Большой и малый. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели лифт, пандусы, широкие дверные проемы. Благодаря новому зданию, школьники смогут учиться в одну смену.

«Для нашей маленькой школы нужно было всегда брать два класса. Параллель, состоящая из двух классов. Мы уже много лет собираем по 4 класса. В этом году уже набрали 120 детей, а они еще идут и идут. Поэтому потребность очень большая. Школа рассчитана на 520 детей, а на сегодняшний день их уже 950. Куда-то их садить нужно, потребность конечно есть, и мы очень рады этому зданию, каждый день на него смотрим», – рассказала директор школы № 22 Людмила Голошумова.

Пристальное внимание к строительству нового корпуса со стороны мэра города Валентины Калиты не случайно. Ответственность слишком высока, уже 1 сентября порог учебного заведения должны переступить около тысячи детей, в их числе больше двухсот первоклашек. Школьники начнут учебный год в старом здании. Новый корпус сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

«Впереди 1 сентября, и дети придут в школу старую. И нам надо не только, чтобы внутри комиссионно она уже была принята и готова для принятия детей на учебный процесс, но и то, чтобы безопасно было вокруг. Чтобы дети пришли в достаточно комфортные условия. И мы сегодня видим, что плановая укладка плитки идет пока по графику», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Изменения коснутся и светофора. Он переедет на несколько метров вперед, в сторону Верхнеблаговещенского. Это нужно для безопасного подхода к новому корпусу.

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#строительство #школа


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