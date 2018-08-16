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Медики Дальнего Востока выясняют в Благовещенске, как снизить смертность

Медики Дальнего Востока выясняют в Благовещенске, как снизить смертность

Предупреждение онкологических заболеваний, профилактика алкоголизма и наркомании, совершенствование оказания помощи кардиологическим больным – эти и другие вопросы обсудили медики ДФО в Благовещенске.

В четверг, 16 августа, в Амурской областной клинической больнице открылась Дальневосточная межрегиональная конференция «Задачи службы медицинской профилактики по снижению смертности в Дальневосточном федеральном округе». В АОКБ собрались три министра здравоохранения: Андрей Субботин из Приамурья, Валерий Жуков из ЕАО и Алексей Пак из Сахалина. Он, кстати, ранее возглавлял Амурскую областную больницу.

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О совершенствовании оказания медицинской помощи кардиологическим больным собравшимся рассказала главный кардиолог Амурской области Ираида Меньшикова. Доклад «Коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний как инструмент снижения заболеваемости и смертности» представила Наталья Фатьянова, главный врач Амурского центра медицинской профилактики. Главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева рассказала о мерах по предупреждению онкологических заболеваний. Главный врач Амурского областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко подняла вопрос о том, как выявлять наркотически зависимых в первичном звене здравоохранения. Докладчики говорили о роли волонтеров-медиков, о реализации проекта «Путь к здоровью».

На конференции рассказали о создании и открытии новых отделений и кабинетов медицинской профилактики, приобретении передвижных мобильных медицинских комплексов, а также совершенствовании эффективности существующей службы медицинской профилактики.

В Амурской области реализуется уникальный проект «Путь к здоровью», в рамках которого тысячи жителей труднодоступных населенных пунктов уже получили возможность пройти качественную диагностику на современном оборудовании и проконсультироваться у лучших врачей области – профильных специалистов.

Министр Андрей Субботин выразил уверенность, что в рамках конференции будут выработаны новые идеи, проекты, касающиеся совершенствования медицинской профилактики в целях увеличения продолжительности жизни людей, сообщила пресс-служба областного минздрава.

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#здоровье


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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    У нас умирают в основном от сердечно сосудистых заболеваний.В итоге: В поликлинике №1 осталось 2 кардиолога вместо 4. Они делят конуру( это не кабинет) с гастроэнтеролог. Невропатолог один? О чем говорят все эти люди? О каком совершенствовании????? Надо говорить об экстренном спасении....Хотя они отчеты красивые пишут. А что еще надо?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Не ДФО, но всё же...

    В Новосибирске началась проверка по факту смерти онкобольной школьницы, которую полгода лечили от бронхита из-за неверной постановки диагноза. Об этом говорится на официальном сайте управления Следственного комитета по региону.

    По данным следствия, осенью прошлого года 16-летнюю школьницу госпитализировали в одну из местных больниц, где поставили неверный диагноз. В результате «пациентка скончалась от другого заболевания».

    Как рассказала «Комсомольской правде» мать погибшей Марина Измайлова, впервые проблемы со здоровьем у ее дочери появились в девятом классе: у нее зафиксировали низкий гемоглобин и постоянный кашель. Дочь обследовали педиатр, пульмонолог и врач-инфекционист, но причины ухудшения ее состояния выяснить не могли. По ее словам, врачи не обращали внимания на то, что анализы указывают на воспаление в организме.

    «У дочки в анализах постоянно повышены лейкоциты, а гемоглобин низкий. А ее лечат от бронхита — «АЦЦ» да сиропчики от кашля», — сообщила Измайлова.

    В апреле школьницу госпитализировали с подозрением на пневмонию с сильными болями в голове и во всем теле, у нее воспалились лимфоузлы в паху, но ее выписали с температурой 39 и плохими анализами. Когда 17 мая ее все же направили на консультацию к онкологу, было поздно: она умерла спустя две недели, согласно посмертному диагнозу, от неходжкинской лимфомы неуточненного типа.

    Ранее, в мае, от рака скончалась 25-летняя жительница Апатитов (Мурманская область) Дарья Старикова, которая в июне прошлого года пожаловалась президенту России Владимиру Путину на некачественную медицину. Она умерла в одной из московских клиник.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Павел ФлудерскийУ нас умирают в основном от сердечно сосудистых заболеваний.В итоге: В поликлинике №1 осталось 2 кардиолога вместо 4. Они делят конуру( это не кабинет) с гастроэнтеролог. Невропатолог один? О чем говорят все эти люди? О каком совершенствовании????? Надо говорить об экстренном спасении....Хотя они отчеты красивые пишут. А что еще надо?


    Нужно отправлять всех на пенсию в Краснодарский край, помирать будут на берегу моря, а нам статистику портить не будут, правда с оттоком населения муйня получается. Но они чонить пнидумают)).

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Обеспечьте людей жизненно необходимым и народ сам найдет чем им запщититься от трудностей. А иначе всяк понимает, что алкоголь единственная защита от всех напастей.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Да всё просто. Новый закон ввести на запрет умирать в области. Умер, штраф родственникам в казну любимого государства. За рецидив, штраф в тройне.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Родился в СССР

    Да всё просто. Новый закон ввести на запрет умирать в области. Умер, штраф родственникам в казну любимого государства. За рецидив, штраф в тройне.



    Ну это не пройдет. Чиновник от здравоохранеенния отвечать должен.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Снижение смертности нынешней власти ни к чему...Отработал и на погост!

  • OT

    OT
    1 час назад

    Gelo

    Снижение смертности нынешней власти ни к чему...Отработал и на погост!



    В принципе да так и есть.Но однако страшно. Чужестранец кого угодно пугает, Так что русское никуда не не спрясешь и бороться за русское будут всегда. и все без исключений.

  • Ирэнио

    Ирэнио
    28 минут назад

    Как снизить смертность??? Амурская область в первых рядах по онкологии.... Ни одного ПЭТ КТ нет... ближайший- в Хабаровске. В Онкодиспансере подняли цены на УЗИ, на анализы на онкомаркеры..... Люди!!! вы что творите!!!! Не все могут платить такие деньги для проверки! Никто никому не нужен.... Меньше бы Россия занималась благотворительностью чужим странам, лучше бы на эти деньги лекарство от рака изобрели!

  • OT

    OT
    18 минут назад

    Ирэнио

    Как снизить смертность??? Амурская область в первых рядах по онкологии.... Ни одного ПЭТ КТ нет... ближайший- в Хабаровске. В Онкодиспансере подняли цены на УЗИ, на анализы на онкомаркеры..... Люди!!! вы что творите!!!! Не все могут платить такие деньги для проверки! Никто никому не нужен.... Меньше бы Россия занималась благотворительностью чужим странам, лучше бы на эти деньги лекарство от рака изобрели!



    Я-б в ухо Путина сие в дул.

    Но он-то и есть смертность наша.

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Gelo

    Снижение смертности нынешней власти ни к чему...Отработал и на погост!



    Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн

    Управделами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване. За почти полтора года работ подрядчик получит несколько сотен миллионов рублей

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/business/16/08/2018/5b7549709a79474503ce1eab?from=main

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