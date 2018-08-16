Медики Дальнего Востока выясняют в Благовещенске, как снизить смертность

Предупреждение онкологических заболеваний, профилактика алкоголизма и наркомании, совершенствование оказания помощи кардиологическим больным – эти и другие вопросы обсудили медики ДФО в Благовещенске.

В четверг, 16 августа, в Амурской областной клинической больнице открылась Дальневосточная межрегиональная конференция «Задачи службы медицинской профилактики по снижению смертности в Дальневосточном федеральном округе». В АОКБ собрались три министра здравоохранения: Андрей Субботин из Приамурья, Валерий Жуков из ЕАО и Алексей Пак из Сахалина. Он, кстати, ранее возглавлял Амурскую областную больницу.

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О совершенствовании оказания медицинской помощи кардиологическим больным собравшимся рассказала главный кардиолог Амурской области Ираида Меньшикова. Доклад «Коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний как инструмент снижения заболеваемости и смертности» представила Наталья Фатьянова, главный врач Амурского центра медицинской профилактики. Главный врач Амурского областного онкодиспансера Светлана Леонтьева рассказала о мерах по предупреждению онкологических заболеваний. Главный врач Амурского областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко подняла вопрос о том, как выявлять наркотически зависимых в первичном звене здравоохранения. Докладчики говорили о роли волонтеров-медиков, о реализации проекта «Путь к здоровью».

На конференции рассказали о создании и открытии новых отделений и кабинетов медицинской профилактики, приобретении передвижных мобильных медицинских комплексов, а также совершенствовании эффективности существующей службы медицинской профилактики.

В Амурской области реализуется уникальный проект «Путь к здоровью», в рамках которого тысячи жителей труднодоступных населенных пунктов уже получили возможность пройти качественную диагностику на современном оборудовании и проконсультироваться у лучших врачей области – профильных специалистов.

Министр Андрей Субботин выразил уверенность, что в рамках конференции будут выработаны новые идеи, проекты, касающиеся совершенствования медицинской профилактики в целях увеличения продолжительности жизни людей, сообщила пресс-служба областного минздрава.