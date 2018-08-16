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сегодня, 17:44 0

Семейная ссора закончилась убийством и суицидом

Семейная ссора закончилась убийством и суицидом
Фото: legkopolezno.ru

В Москве случилось происшествие. Мужчина застрелил тещу, пытался убить тестя, а потом покончил с собой.

Женщина поругалась с мужем и уехала жить к родителям. 16 августа супруга вместе со своими родителями приехала в свой дом за вещами. Мужчина, открыв дверь, выстрелил в тещу и ранил тестя, а супруге удалось покинуть квартиру. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, тесть доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. После убийства стрелок покончил жизнь самоубийством.

На месте сейчас работает следственный комитет и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Ведётся допрос свидетелей и соседей, сообщают «Вести недели».

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#криминал #происшествия


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