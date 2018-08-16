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16августа
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сегодня, 17:35 2

Большинство опрошенных Амур.инфо считают, что цены на авиабилеты не снизятся

Большинство опрошенных Амур.инфо считают, что цены на авиабилеты не снизятся
Фото: www.volgograd.kp.ru

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное отмене налога на добавленную стоимость для авиаперевозок на Дальний Восток. Редакция спросила у читателей: «Скажется ли отмена НДС для авиаперевозок на Дальний Восток на стоимости авибилетов?» Большинство опрошенных уверены, что цены на авиабилеты не снизятся.

Голосование проводилось с 9 по 16 августа. За это время в нем приняли участие 784 респондента. На выбор было предложено шесть вариантов. В трех из них содержался оптимистичное мнение по поводу влияния отмены НДС, в остальных – пессимистичное. Этот блок и набрал больше голосов.

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«Авиаперевозчики получат выгоду от отмены НДС, но снижать цены на билеты не будут», – в этом уверены 258 человек (32.9 % от общего количества проголосовавших). «Снижение цен возможно только в том случае, если авиаперевозчиков обяжут это сделать власти», – считают 146 респондентов (18.6 %). «Цены на билеты только вырастут, авиаперевозчики найдут для этого повод», – поделились мнением 292 респондентов (37.2 %).

Голоса «оптимистов» распределились следующим образом: «Авиабилеты станут значительно дешевле», – считают 9 человек (1.1 %). «Возможно, цены на билеты снизятся, но незначительно» – предполагают 62 участника опроса (7.9 %). «Стоимость билетов станет меньше, но только для льготных категорий граждан», – такой вариант выбрали 13 респондентов (1.7 %).

Возможностью высказаться с помощью строки «Другой вариант» воспользовались 4 человека (0.5 %). Амур.инфо приводит их мнения: «Бежать с Дальнего Востока и быстрее», – призывает один из опрошенных. «Снижение будет, но не надолго», – считает другой. «Очередная тема украсть деньги государством», – высказался третий. «В лучшем случае, цены останутся прежними, в виду подорожания авиатоплива», – поделился последний респондент.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пока закон об отмене НДС для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, не отразился на цене билетов для конечных потребителей Амурской области. В турагентствах Благовещенска пояснили, что билеты стоят как и раньше – дорого.

Тем временем на сайте информационного агентства «Амур.инфо» стартовало новое голосование. Его темой стали предстоящие выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. На место в нижней палате российского парламента от Амурской области претендуют пять кандидатов. Участники опроса могут проголосовать за одного из них или предложить свой вариант в срок до 23 августа включительно.

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    У нас почему то всегда рассматривается вопрос через задницу.

    Вначале всё отберут у народа, а потом из центра пытаются подачки кидать.

    А если по уму, так нужно уровень жизни поднимать в стране до такого, что бы цены по карману были. Тогда и на повышенный спрос педложения появятся избыточные и цены упадут.

    ***

    Просто дайте людям возможность зарабаьывать и подачки им станут не нужны.

  • anschutka

    anschutka
    59 минут назад

    реалисты аднака

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