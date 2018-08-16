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сегодня, 17:04 12

Читателям Амур.инфо предлагают выбрать депутата в Госдуму

Читателям Амур.инфо предлагают выбрать депутата в Госдуму

На Амур.инфо началось голосование, посвященное предстоящим выборам в Государственную Думу РФ. Читателям предлагается выбрать, за какую из пяти кандидатур они бы проголосовали, если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье.

Дополнительные выборы депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатным округам состоятся 9 сентября текущего года. Полномочия прежнего депутата от Амурской области в Госдуме Ивана Абрамова были досрочно прекращены.

В голосовании представлены пять кандидатур. Это Геннадий Гамза («Коммунисты России»), Кирилл Зимин («Справедливая Россия»), Андрей Кузьмин (ЛДПР), Галина Никишина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Татьяна Ракутина (КПРФ). Также у участников опроса есть возможность предложить свой вариант. Раздел «Голосования» находится на главной странице Амур.инфо справа, под анонсом программы «Простые вопросы».

Прием голосов продлится до 23 августа включительно. С одного ip-адреса можно проголосовать только один раз. Результаты опроса будут опубликованы на Амур.инфо.

Проведение опроса инициировано редакцией информационного агентства «Амур.инфо» на бесплатной основе.

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#выборы #СМИ


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Комментарии
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  • raznos

    raznos
    4 часа назад

    Не понял. А где кандидат от ЕР? Я против кого буду голосовать?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Все в сад.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    raznosНе понял. А где кандидат от ЕР? Я против кого буду голосовать?


    Да там мутная история, что-то про договорные выборы.

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Никто не нужен и дума не нужна....надумали уже... спасибо!

    С уважением

  • OB-1

    OB-1
    3 часа назад

    апатичное общество тут))

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Noir

    raznos

    Не понял. А где кандидат от ЕР? Я против кого буду голосовать?



    Да там мутная история, что-то про договорные выборы.



    похоже, да. от ЕР на губера, Абрамова сразу в верхнюю палату и он туда почти катапультировался, учитывая скорость развития тех событий. только непонятно, а какого ЛДПР опять претендует на гд? ну и самый главный вопрос: чего эти претенденты полезного сделают для области за зп депутата гд? это у нас демократией зовется. зачем деньги на выборы тратят, если все и так решено? а народ у нас верит во все, что в уши вплетут. когда уже проснутся?



  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Сократить должность депутата от Амурской области ввиду нецелесообразности. Зарплату перевести в фонд "Милосердие" на лечение больных детей.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    Сократить должность депутата от Амурской области ввиду нецелесообразности. Зарплату перевести в фонд "Милосердие" на лечение больных детей.



    1 Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ (2)

    Яровая, Ирина Анатольевна

    Березуцкий, Юрий Николаевич

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    1 час назад

    raznos

    Не понял. А где кандидат от ЕР? Я против кого буду голосовать?



    А тут голосуй, не голосуй... ЛДПР опять, как на прошлом "голосовании" накручивает...

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Павел ФлудерскийСократить должность депутата от Амурской области ввиду нецелесообразности. Зарплату перевести в фонд "Милосердие" на лечение больных детей.


    ++++++++

    С уважением

  • V.M.

    V.M.
    43 минуты назад

    Всего проголосовало: 311

    Спасибо! Ваш голос принят.

    А самые активные от ЛДПР...

    Вот бы они так работали, как голосуют и суетятся.....

  • full

    full
    32 минуты назад

    Noir

    raznos

    Не понял. А где кандидат от ЕР? Я против кого буду голосовать?



    Да там мутная история, что-то про договорные выборы.



    История настолько прозрачна, что где то даже забавно. Партия власти настолько обнаглела, что уже начала делиться своими местами с прихвостнями из ЛДПР.

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