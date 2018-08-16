Читателям Амур.инфо предлагают выбрать депутата в Госдуму

На Амур.инфо началось голосование, посвященное предстоящим выборам в Государственную Думу РФ. Читателям предлагается выбрать, за какую из пяти кандидатур они бы проголосовали, если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье.

Дополнительные выборы депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатным округам состоятся 9 сентября текущего года. Полномочия прежнего депутата от Амурской области в Госдуме Ивана Абрамова были досрочно прекращены.

В голосовании представлены пять кандидатур. Это Геннадий Гамза («Коммунисты России»), Кирилл Зимин («Справедливая Россия»), Андрей Кузьмин (ЛДПР), Галина Никишина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Татьяна Ракутина (КПРФ). Также у участников опроса есть возможность предложить свой вариант. Раздел «Голосования» находится на главной странице Амур.инфо справа, под анонсом программы «Простые вопросы».

Прием голосов продлится до 23 августа включительно. С одного ip-адреса можно проголосовать только один раз. Результаты опроса будут опубликованы на Амур.инфо.

Проведение опроса инициировано редакцией информационного агентства «Амур.инфо» на бесплатной основе.