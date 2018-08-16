В Благовещенске «Волга» перевернулась на крышу (фото)

16 августа в Благовещенске столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла на пересечении улиц Зейской и Артиллерийской.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», участниками ДТП стали машины Toyota Auris, Lexus и отечественная «Волга». В аварии, по предварительной информации, виноват пожилой водитель «Волги», который решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Вначале отечественный автомобиль врезался в Lexus, а после отскочил в Auris. «Волга» перевернулась на крышу.

В аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают врачи и сотрудники ДПС.