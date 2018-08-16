В Свердловской области погиб шахтёр
В шахте Свердловской области один человек погиб и один пострадал в результате обрушения породы. Трагедия произошла на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области.
«Один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным, произошел отвал железной руды на глубине 250 метров», - сказали в пресс-службе областной прокуратуры
Свердловской области. Также сообщили, что пострадавший мужчина получил травмы, сейчас он находится в больнице, состояние стабильное. На данный момент в шахте «Северопесчанская» работает 131 человек. Работу не остановили, она продолжается в прежнем режиме, сообщает ТАСС.
«Организована доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего на шахте. Предварительно, по причине обвала горной породы пострадали двое рабочих, один из которых погиб, жизнь второго шахтера вне опасности», – говорится в сообщении прокуратуры.
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