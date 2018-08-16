Амурская область оказалась в десятке самых пьющих регионов России

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На молодежном форуме «Машук» в Пятигорске президенту России Владимиру Путину представили рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации. Амурская область вошла в десятку самых пьющих регионов.

Наиболее пьющим регионом, по информации авторов проекта «Трезвая Россия», является Магаданская область. На восьмом месте оказалсь Амурская область. «Уверен, жители отстающих регионов приложат все усилия к тому, чтобы к следующему форуму вывести свои субъекты из отстающих, благо у них для этого есть все возможности и объективные предпосылки», – отмечает автор издания «КоммерсантЪ» в статье о том, как Владимир Путин выступил на молодежном форуме.

Наименее пьющими, по мнению авторов проекта «Трезвая Россия», являются субъекты Северного Кавказа. «Трезвая Россия» борется за поправки к закону, по которому алкоголь продается людям не младше 18 лет. Авторы поправок настаивают на 21 годе. Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев настаивает, что 32 региона РФ уже поддержали инициативу. «Мы медленно и верно идем в правильном направлении», – сообщил президенту Султан Хамзаев. «Да, – кивнул Владимир Путин. – Между прочим, правительство тоже ведет антиалкогольную кампанию, и ее практически никто не замечает! А она идет! Идет изнутри, в спокойном режиме».