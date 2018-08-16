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16августа
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сегодня, 16:32 19

Амурская область оказалась в десятке самых пьющих регионов России

Амурская область оказалась в десятке самых пьющих регионов России
Фото: vnnews.ru

На молодежном форуме «Машук» в Пятигорске президенту России Владимиру Путину представили рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации. Амурская область вошла в десятку самых пьющих регионов.

Наиболее пьющим регионом, по информации авторов проекта «Трезвая Россия», является Магаданская область. На восьмом месте оказалсь Амурская область. «Уверен, жители отстающих регионов приложат все усилия к тому, чтобы к следующему форуму вывести свои субъекты из отстающих, благо у них для этого есть все возможности и объективные предпосылки», – отмечает автор издания «КоммерсантЪ» в статье о том, как Владимир Путин выступил на молодежном форуме.

Наименее пьющими, по мнению авторов проекта «Трезвая Россия», являются субъекты Северного Кавказа. «Трезвая Россия» борется за поправки к закону, по которому алкоголь продается людям не младше 18 лет. Авторы поправок настаивают на 21 годе. Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев настаивает, что 32 региона РФ уже поддержали инициативу. «Мы медленно и верно идем в правильном направлении», – сообщил президенту Султан Хамзаев. «Да, – кивнул Владимир Путин. – Между прочим, правительство тоже ведет антиалкогольную кампанию, и ее практически никто не замечает! А она идет! Идет изнутри, в спокойном режиме».

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#закон #здоровье #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    китайцы помогают

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 часа назад

    Да мы просто самогонку не умеем гнать

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    ну хоть где-то гордость берет)))))

  • us.2001

    us.2001
    4 часа назад

    Братеев1 12 минут назад

    китайцы помогают ))

    полностью согласен ,зайди в любую овощную лавку р-н КПП и там можно купить ихнее пиво и водку-вонючку )))

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    ну не удивлен. судя по сознанию некоторых представителей общественности видно, что мозг там давненько поражен. теперь понятно чем.

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    Горе заливают)

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Амурская область - спортивная.

  • Ditrih

    Ditrih
    3 часа назад

    О,а я активно поддерживаю сию статистику, хоть в этом принося пользу обсчеству =)

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    И Олег Николаевич приносил пользу статистике своим алкобизнесом.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Я-б эту власть отправил-бы на колыму. Нет выше преступления чем издевательство над народом.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Это климат виноват, холодно и нужно согреться)). Про Кавказ, у меня для них плохие новости, ислам знаете ли, не поощряет.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Еще бы!Вот некие татупеды занимались алкобизнесом,заботясь о здоровье амурчан,видимо!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Может китайцы пить помогают имелось ввиду

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Это климат виноват, холодно и нужно согреться)). Про Кавказ, у меня для них плохие новости, ислам знаете ли, не поощряет.



    Тоже верно

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Алкаши родят дебилов/правильно курс держим.

  • OT

    OT
    1 час назад

    БаРмалей

    Алкаши родят дебилов/правильно курс держим.



    Дурак.

  • анчар

    анчар
    26 минут назад

    Есть наука. Но и есть "бизнес". Но есть и скрепы. Оказывается пизнес пока побеждает в коридорных боях властьимущих.

  • OT

    OT
    22 минуты назад

    анчар

    Есть наука. Но и есть "бизнес". Но есть и скрепы. Оказывается пизнес пока побеждает в коридорных боях властьимущих.



    Ага. Верно подмечено.

  • Братеев1

    Братеев1
    18 минут назад

    китайцы покупают алкоголь для перевозки на родину и портят нам статистику

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