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16августа
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сегодня, 16:02 0

Забайкалье значительно опередило Приамурье по нарушениям ПДД на ж/д переездах

Забайкалье значительно опередило Приамурье по нарушениям ПДД на ж/д переездах
Фото: rulila.com

В Амурской области, как и в соседнем регионе – Забайкальском крае, нередки нарушения водителями правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Однако согласно сведениям, опубликованным пресс-службой Забайкальской железной дороги, Приамурье значительно отстает по числу таких нарушений в сравнении с Забайкальем.

С начала 2018 года на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги дежурными работниками было зафиксировано 153 случая нарушений ПДД водителями автомобилей. Из них 139 приходится на Забайкальский край и только 14 – на Амурскую область.

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Как отмечается, самыми массовыми нарушениями являются проезды на запрещающий сигнал светофора.

Информация о фактах нарушений ПДД была передана в подразделения Госавтоинспекции.

Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности с автотранспортом на переездах железнодорожники продолжают проводить разноплановые профилактические мероприятия. Так, с начала 2018 года сотрудниками магистрали совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах было проведено 117 рейдов. В ходе них выявили 11 нарушителей правил дорожного движения, троих привлекли к административной ответственности.

Среди водителей было распространено более 15,5 тысячи памяток, рассказывающих о последствиях недисциплинированного поведения при пересечении железнодорожных путей, напоминающих о ПДД, о действиях в случаях непредвиденных ситуаций. Более 4,7 тысячи водителей, работающих в автохозяйствах, прошли инструктаж, организованный железнодорожниками. Вблизи переездов с наибольшей интенсивностью движения автомобилей был размещен 41 плакат-обращение к водителям.

С начала 2018 года в границах Забайкальской железной дороги произошло 5 ДТП на железнодорожных переездах – 3 в Забайкальском крае и 2 в Амурской области, в двух из которых 2 водителя погибли.

В 2017 году на Забайкальской магистрали произошло 11 дорожно-транспортных происшествий на переездах.

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#транспорт


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