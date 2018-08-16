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16августа
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сегодня, 16:07 1

В Благовещенске почтили память погибших военнослужащих Росгвардии

В Благовещенске почтили память погибших военнослужащих Росгвардии
Фото: blaginform.ru/

В Благовещенском кафедральном соборе провели панихиду по военнослужащим Росгвардии, погибших в горах Кабардино-Балкарии 8 августа текущего года. Почтить их память пришли более 60 военнослужащих и сотрудников силового ведомства.

8 августа 2018 года в горном районе Кабардино-Балкарии военнослужащие проходили плановую подготовку. На высоте 4 500 метров их настигла лавина. Так как все они шли в связке, то были утянуты один за другим и разбились. В живых остался только инструктор. Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо», амурчан среди погибших не было.

В Благовещенске панихида по погибшим прошла по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Богослужение для военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Амурской области совершил иеромонах Венедикт. Присутствовавшие в храме помолились за упокой душ погибших и зажгли свечи, вспомнив своих боевых товарищей, которые отдали свои жизни, выполняя служебный долг, сообщает информационный портал Благовещенской епархии «Благинформ».

«Эта панихида – дань уважения погибшим военнослужащим, пожертвовавшим своими жизнями ради жизни и спокойствия других людей. Их подвиг сложно переоценить. Мы всегда будем о них помнить. Светлая память вашим боевым товарищам», – сказал иеромонах Венедикт.

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#память #религия


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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    такова была воля бохья

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