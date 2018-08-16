Новый светофор заработает в Благовещенске

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В пятницу, 17 августа, в Благовещенске запустят в работу новый транспортный светофор. Электронный регулировщик начнет функционировать на пересечении улиц Красноармейской и Артиллерийской.

«По этому перекрестку поступало много обращений от жителей города с просьбой установки здесь электронного регулировщика. В этом районе находится много социальных объектов, в том числе лицей № 6, детская поликлиника и другие. Мы запускаем светофор до 1 сентября, чтобы водители и юные пешеходы успели привыкнуть к режиму трафика на этом участке дороги до начала учебного года», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска начальника управления ЖКХ Сергея Казанцева.

Установка светофорных объектов осуществляется в рамках дорожной кампании 2018 года.