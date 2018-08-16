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Новый светофор заработает в Благовещенске

Новый светофор заработает в Благовещенске
Фото: Fotolia / Fotomek

В пятницу, 17 августа, в Благовещенске запустят в работу новый транспортный светофор. Электронный регулировщик начнет функционировать на пересечении улиц Красноармейской и Артиллерийской.

«По этому перекрестку поступало много обращений от жителей города с просьбой установки здесь электронного регулировщика. В этом районе находится много социальных объектов, в том числе лицей № 6, детская поликлиника и другие. Мы запускаем светофор до 1 сентября, чтобы водители и юные пешеходы успели привыкнуть к режиму трафика на этом участке дороги до начала учебного года», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска начальника управления ЖКХ Сергея Казанцева.

Установка светофорных объектов осуществляется в рамках дорожной кампании 2018 года.

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#транспорт


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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Спасибо Вам, администрация г. Благовещенска!

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    3 часа назад

    о, эт правильно!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Давно пора, там школа рядом, а транспорт гоняет по красноармейской приличным потоком

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