В Благовещенске сняли на видео жестокое избиение мужчины

На днях в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие в Благовещенске. В темное время суток был жестоко избит мужчина.

Ролик опубликовал инстаграм-паблик «Мобильный репортер». Как следует из него, случившееся каким-то образом связано с кражей. На кадрах видно, что одного из мужчин повалили на асфальт и били ногами. «*** [бей] его сильно, вообще прям от души его ***», – слышен женский голос за кадром. Также слышно, как плачет ребенок. Лиц участников конфликта не видно.

Администраторы инстаграм-паблика пояснили ИА «Амур.инфо», что, по имеющейся информации, видео было снято в минувшие выходные, 11-12 августа. Происшествие случилось в районе улиц Амурской – Комсомольской. «Это район Амурской между Мухина и Комсомольской», – сообщил в комментариях к видео в паблике один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве, ознакомившись с видео в социальных сетях, сообщили, что в полицию по поводу этого инцидента обращений не было. Правоохранители проведут проверку по факту появления данного ролика.

Видео: instagram.com/mreporter_blg