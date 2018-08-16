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16августа
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сегодня, 15:38 5

В Благовещенске сняли на видео жестокое избиение мужчины

В Благовещенске сняли на видео жестокое избиение мужчины

На днях в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие в Благовещенске. В темное время суток был жестоко избит мужчина.

Ролик опубликовал инстаграм-паблик «Мобильный репортер». Как следует из него, случившееся каким-то образом связано с кражей. На кадрах видно, что одного из мужчин повалили на асфальт и били ногами. «*** [бей] его сильно, вообще прям от души его ***», – слышен женский голос за кадром. Также слышно, как плачет ребенок. Лиц участников конфликта не видно.

Администраторы инстаграм-паблика пояснили ИА «Амур.инфо», что, по имеющейся информации, видео было снято в минувшие выходные, 11-12 августа. Происшествие случилось в районе улиц Амурской – Комсомольской. «Это район Амурской между Мухина и Комсомольской», – сообщил в комментариях к видео в паблике один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве, ознакомившись с видео в социальных сетях, сообщили, что в полицию по поводу этого инцидента обращений не было. Правоохранители проведут проверку по факту появления данного ролика.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 4197

#происшествия


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Комментарии
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  • RoMich

    RoMich
    4 часа назад

    Какие прекрасные и интеллигентные люди живут в Благовещенске...

  • Илья1380

    Илья1380
    4 часа назад

    RoMich

    Какие прекрасные и интеллигентные люди живут в Благовещенске...



    Да я вас умоляю. Такие же люди живут и в Хабаровске, и в Москве, и в Питере. А судя по криминальной хронике из-за "бугра", то и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже.

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    Еб@Nое быдло

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    Еб@Nое быдло

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Это понаехавшие

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