Китаянка прожила 40 лет с колпачком от ручки в лёгком

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В лёгких жительницы китайской провинции Шаньдун нашли колпачок от ручки, который она проглотила в детстве. Только спустя 40 лет у женщины появился странный кашель и боли в животе.

49-летняяя жительница Китая обратилась в клинику с сильной болью в животе. Первоначально у женщины подозревали воспаление органов таза, однако рентген показал затемнение в грудной клетке. Компьютерная томография подтвердила наличие инородного тела в нижней части правого легкого. В ходе эндоскопической операции оттуда извлекли колпачок от ручки.

Пострадавшая рассказала, что в 9 лет проглотила колпачок от ручки, когда играла с соседом по парте. Родители сводили девочку в больницу, но врачи не увидели угрозы для жизни. Они сделали заключение, что колпачок вышел естественным путём. Как выяснилось позже, колпачок остался в лёгких женщины, из-за него же с 30 лет у женщины появился странный кашель.

В 2017 году сообщалось, что врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Первоначально врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль, сообщает «Лента.ру».