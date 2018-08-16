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Практически без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 17 августа

Практически без дождя: прогноз погоды в Приамурье на 17 августа
Фото: www.kp.ru

В Амурской области 17 августа будет облачно, ожидается дождь, местами – гроза. Ночью и в утренние часы установится туман. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура на севере региона составит около плюс 20 градусов, в южных и центральных районах термометры покажут 22…27 градусов тепла.

В Благовещенске 17 августа ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит около плюс 15, днем – плюс 23…25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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