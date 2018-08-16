Правительство Амурской области решает проблему многодетной благовещенки, лишившейся жилья

Как сообщало ИА «Амур.инфо», квартира была куплена в 2012 году. В этом же году суд признал первого владельца жилья недееспособным, а сделку с недвижимостью – недействительной.

В четверг, 16 августа, с Татьяной Морозовой встретились заместители председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко и Владимир Кобелев. Также на встрече присутствовали представители мэрии Благовещенска, министерства социальной защиты и министерства юстиции. Специалисты ознакомились с имеющимися документами, в том числе, с исполнительным производством по решению суда о выселении семьи из спорной квартиры. Было принято решение направить исковое заявление в суд о приостановлении этого производства. Татьяне окажут бесплатное юридическое сопровождение.

Представители органов опеки отдельно отметили, что опасения матери того, что у нее могут забрать детей, беспочвенны. Никаких оснований для этого нет. Специалисты намерены защищать интересы многодетной мамы. В администрации Благовещенска сообщили, что по заявлению Татьяны Морозовой и на основании собранных ею документов в 2018 семья поставлена на учет вследствие того, что площадь жилья, в котором они зарегистрированы – в другой квартире, – с рождением третьего ребенка стала меньше учетной. В результате у женщины появилось право наравне с другими многодетными семьями участвовать в основных мероприятиях программ «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и других.

В настоящее время региональное министерство юстиции изучает документы по спорной квартире. По результатам анализа врио губернатора Амурской области Василию Орлову, который взял ситуацию под личный контроль, представят предложения по урегулированию конфликта.

«Сейчас изучат все материалы дела. Думаю, что будут предприняты необходимые меры. Я очень рада, что меня услышали и я не останусь на улице», – говорит Татьяна Морозова.