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16августа
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Правительство Амурской области решает проблему многодетной благовещенки, лишившейся жилья

Правительство Амурской области решает проблему многодетной благовещенки, лишившейся жилья

В Благовещенске к решению проблемы многодетной горожанки, лишившейся жилья, подключились власти. Специалисты правительства Амурской области анализируют случай Татьяны Морозовой, которая по решению суда должна освободить купленную квартиру.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», квартира была куплена в 2012 году. В этом же году суд признал первого владельца жилья недееспособным, а сделку с недвижимостью – недействительной.

В четверг, 16 августа, с Татьяной Морозовой встретились заместители председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко и Владимир Кобелев. Также на встрече присутствовали представители мэрии Благовещенска, министерства социальной защиты и министерства юстиции. Специалисты ознакомились с имеющимися документами, в том числе, с исполнительным производством по решению суда о выселении семьи из спорной квартиры. Было принято решение направить исковое заявление в суд о приостановлении этого производства. Татьяне окажут бесплатное юридическое сопровождение.

Представители органов опеки отдельно отметили, что опасения матери того, что у нее могут забрать детей, беспочвенны. Никаких оснований для этого нет. Специалисты намерены защищать интересы многодетной мамы. В администрации Благовещенска сообщили, что по заявлению Татьяны Морозовой и на основании собранных ею документов в 2018 семья поставлена на учет вследствие того, что площадь жилья, в котором они зарегистрированы – в другой квартире, – с рождением третьего ребенка стала меньше учетной. В результате у женщины появилось право наравне с другими многодетными семьями участвовать в основных мероприятиях программ «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и других.

В настоящее время региональное министерство юстиции изучает документы по спорной квартире. По результатам анализа врио губернатора Амурской области Василию Орлову, который взял ситуацию под личный контроль, представят предложения по урегулированию конфликта.

«Сейчас изучат все материалы дела. Думаю, что будут предприняты необходимые меры. Я очень рада, что меня услышали и я не останусь на улице», – говорит Татьяна Морозова.

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#жизнь #закон #областная власть #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Tani

    Tani
    21 минута назад

    Не нужно вводить женщину в заблуждение и давать пустых обещаний. Выборы пройдут... Программа "обеспечение молодых семей" ей ничем не поможет, вчитайтесь в ее условия, и спросите с какой срок предоставляется субсидия.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    17 минут назад

    Кто кого вводит в заблуждение в данной ситуации большОООй вопрос...

  • Tina22

    Tina22
    10 минут назад

    собрались как то раз- лебедь,рак и щука. вопрос- прям как будто война началась- столько уважаемых людей сошлось . Неужеле у нас нет механизма для решения данных вопросов?

  • Tina22

    Tina22
    9 минут назад

    неужеле нет. отвечу на вопрос, либо ответственность за решение вопроса боится взять тот, кто по идее может решить данный вопрос

  • chilly

    chilly
    8 минут назад

    Как ей могут помочь? Ущемив права недееспособного но всё-таки гражданина? Или быстро-быстро перепишут закон и переложат ответственность за регистрацию спорной сделки на государство? Или купят квартиру за счет муниципалитета?

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    7 минут назад

    Так значит, у Татьяны Морозовой есть другая квартира?)) Очень интересно...

    А как же душещипательные слова: «Придут, опишут всю мебель, в одну комнату все составят, а детей заберет приют "Мечта". Я не знаю, что делать, – признается Татьяна. – Снимать жилье мне не на чтоМеня оставляют у обочины жизни».(с)

    Площадь жилья меньше учётной? Шо ви хаварити? Сколько семей живут в квартирах, где площадь жилья меньше учётной?

    Короче, тут без комментариев

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