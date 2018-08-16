~~В Талдане машину скорой помощи медики разгоняли «с толкача»

В соцсетях появилось видео из села Талдан Сковородинского района, на котором медики толкают сзади машину скорой помощи, чтобы она смогла поехать. Местные жители подтвердили, что действительно с единственным автомобилем скорой помощи в селе имеются проблемы.

«Давно уже – года полтора такие проблемы, – рассказала жительница Талдана Светлана. – Раньше были две нормальные машины, но водители их разбили. Перевернулись. Из района дали вот эту».

По ее словам, машина старая, ездит только по поселку «и то не всегда». Нередко, сообщила женщина, фельдшеры бегают по поселку пешком. Но именно эта скорая добралась до аварии на трассе Чита–Хабаровск, в которой в июле 2018 года погибли начальник линейного пункта транспортной полиции из Якутии и его шестилетняя дочь.

«Место аварии такое, что наша скорая была ближе всего, – пояснила жительница Талдана. – Тогда она смогла доехать, но сделать там ничего не могли, потому что у нее кислородных подушек нет, ничего нет. Ждали пока приедет машина из Магдагачи».

Глава сельской администрации Талдана Александр Зиновьев сказал, что проблемы со скорой помощью нет. «Да, машине много лет, но она исправна и нормально ездит, – заявил Александр Васильевич. Проблемы случаются редко, вероятно, на видео попал такой момент».

Он также добавил, что уже в эту пятницу, 17 августа, селу передадут ключи от новой машины скорой помощи.