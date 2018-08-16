В Благовещенске выпустили две новые краеведческие книги

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске вышли в свет два уникальных издания, выпущенные на средства муниципальных грантов в сфере культуры и искусства. Обе книги посвящены 160-летию Амурской области.

Краеведческое издание «Верой и правдой служа Отечеству... Офицеры Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск. 1851–1920-е годы» включает в себя биографические сведения о 3 468 генералах и офицерах Приамурских казачьих войск, их подвигах и военных событиях тех лет. Благодаря этому сборнику многие благовещенцы смогут найти свои исторические корни.

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Вторая книга называется «Волшебный Благовещенск: сказки и картинки». В ней содержатся 37 прозаических миниатюр – это лирические истории, события которых разворачиваются в Благовещенске и его окрестностях. Иллюстрации созданы местными художниками, ставшими победителями конкурса иллюстраций, который состоялся в 2017 году.

Книга, изданная в удобном «карманном» формате, стала своеобразным символом содружества Союза театральных деятелей России, амурского журналиста и писателя Валентины Кобзарь и молодых художников-дизайнеров.

Презентация изданий состоится в библиотеке имени Чехова по адресу: Благовещенск, улица Комсомольская, 3. 27 августа в 15 часов будет представлено краеведческое издание «Верой и правдой служа Отечеству...». 6 сентября в 11 часов – «Волшебный Благовещенск: сказки и картинки».

Книги были изданы по проекту Амурского окружного казачьего общества, при финансовой поддержке АО «Амурская ярмарка», сообщает администрация Благовещенска.