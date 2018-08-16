Амурчанина обвиняют в хищении 340 литров топлива для личного автомобиля

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В Амурской области будут судить 34-летнего мужчину. Его обвиняют в хищении дизельного топлива из цистерны.

Преступление, по версии следствия, произошло в феврале 2018 года. Житель поселка Верхнезейск Зейского района сорвал запорно-пломбировочное устройство и проник внутрь одной из цистерн. Мужчина при помощи шланга перелил более 340 литров дизельного топлива в канистры и металлическую бочку, которые привез с собой. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали амурчанина по месту его жительства. Злоумышленник признался полицейским, что похитил топливо для заправки личного автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО со ссылкой на материалы Тындинского ЛО МВД России на транспорте, мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.