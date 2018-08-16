Приамурье заняло 2 место в «дорожном» рейтинге регионов РФ

Фото: regionsamara.ru

В данном рейтинге отражен «прирост доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года за период с 2007 по 2017 годы». В нем учитываются дороги регионального и межмуниципального значения.

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Первое место в рейтинге заняла Москва. Отмечается, что это обусловлено двумя факторами: во-первых, попыткой городских властей подтянуть количество дорог до европейского уровня (в Москве площадь, которую занимают дороги, составляет всего 8 %, а ближе к области этот показатель снижается в четыре раза, тогда как европейская норма – 15-20 %); во-вторых, подтягиванием до общемосковского уровня дорожной сети Новой Москвы.

Что касается занявшей второе место Амурской области, издание пишет, что с 2012 года финансирование дорожного хозяйства региона ведется в рамках созданного дорожного фонда. Направления использования средств дорожного фонда определены долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010-2015 годах», а также ведомственной целевой программой «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области, на 2012-2014 годы».

Третье место занял Чукотский автономный округ, четвертое – Тюменская область, а пятое досталось Магаданской области. На последних местах рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Ивановская и Кемеровская области.

Инфографика: if24.ru