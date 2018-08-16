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16августа
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сегодня, 12:38 9

Приамурье заняло 2 место в «дорожном» рейтинге регионов РФ

Приамурье заняло 2 место в «дорожном» рейтинге регионов РФ
Фото: regionsamara.ru

Деловой журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал на своем сайте рейтинг российских регионов по «качественному улучшению дорожной сети». В нем оказалась и Амурская область, причем регион занял второе место.

В данном рейтинге отражен «прирост доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года за период с 2007 по 2017 годы». В нем учитываются дороги регионального и межмуниципального значения.

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Первое место в рейтинге заняла Москва. Отмечается, что это обусловлено двумя факторами: во-первых, попыткой городских властей подтянуть количество дорог до европейского уровня (в Москве площадь, которую занимают дороги, составляет всего 8 %, а ближе к области этот показатель снижается в четыре раза, тогда как европейская норма – 15-20 %); во-вторых, подтягиванием до общемосковского уровня дорожной сети Новой Москвы.

Что касается занявшей второе место Амурской области, издание пишет, что с 2012 года финансирование дорожного хозяйства региона ведется в рамках созданного дорожного фонда. Направления использования средств дорожного фонда определены долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010-2015 годах», а также ведомственной целевой программой «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области, на 2012-2014 годы».

Третье место занял Чукотский автономный округ, четвертое – Тюменская область, а пятое досталось Магаданской области. На последних местах рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Ивановская и Кемеровская области.

Инфографика: if24.ru

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#транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    как всё запущено в стране

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Региональные дороги отсутствуют, гравиные направления. По муниципальные вообще разговора нет, они просто отсутствуют. Федералы молодцы.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    хороша трава в этом году))))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Пишут про прирост

    Эмм?!

    Это про прирост новых дорог? А переделка туда входит? Если да, то понятно))

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Оба НА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ОПАНЬКИ!!!!!!!!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Всей Россее а Амурскую область - дорги ЗДЕСЯ.....!!!!

  • starco

    starco
    1 час назад

    Те, кто говорят про отсутствие прогресса на дорогах Амурской области, видимо, дальше Благовещенска и его корестностей не ездили отродясь. Мне довелось ездить по ним, начиная с 2006-го года по маршруту от Тынды до Благовещенска, а впоследствии - от Иркутска и до Владивостока ездил. И могу сказать, что в Амурской области, даже с учетом наличия множества гравийных участков в области, дороги далеко не самые худшие. Лучше всего это прочувствовал в 2015-м, когда в январе прокатился от Свободного до Иркутска и обратно. Поверьте, в Читинской области и Бурятии федералка - это как наша трасса Свободный-Благовещенск в 2015-м году. Сейчас и свободненскую трассу подтягивают до нормы, пусть и кусками.

  • aeroplan

    aeroplan
    51 минута назад

    Как не странно,но... Приезжающие из других регионов отмечают (не все,конечно,но многие!) что дороги у нас ПО СРАВНЕНИЮ,с другими городами и весями,очень даже ничОтак. Представляете,какие дороги внизу рейтинга? )))

  • Александр В.Б.

    Александр В.Б.
    5 минут назад

    aeroplan

    Как не странно,но... Приезжающие из других регионов отмечают (не все,конечно,но многие!) что дороги у нас ПО СРАВНЕНИЮ,с другими городами и весями,очень даже ничОтак. Представляете,какие дороги внизу рейтинга? )))



    До Москвы и СПб нам конечно как до луны, но по сравнению с Волгоградом, Астраханью и Пензой, у нас таки американские хайвеи.

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